CELEBRIDADES Chay Suede faz piada nas redes com o próprio nome O ator brincou com uma possível homenagem a Chayene de ''Cheias de Charme''

Chay Suede abriu uma caixinha de perguntas no Instagram — chamada de ChayChat — e resolveu fazer piada com alguns questionamentos de fãs. Uma das melhores respostas teve a ver com o nome dele: "o nome Chay é inspirado na Chayene de 'Cheias de charme'?", perguntou uma pessoa sobre a personagem interpretada por Claudia Abreu na novela de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, exibida em 2012 na faixa das 19h da TV Globo.

"Sabe que é, menina? Lá em 2012, quando eu nasci, minha mãe gostava muito dessa novela e falou: 'Ah, vou colocar'", disse o ator, que nasceu em 1992.



Chay Suede chama-se, na verdade, Roobertchay Domingues da Rocha Filho. No programa "Lady Night", de Tatá Werneck, exibido em maio do ano 2020, ele chegou a explicar a origem do nome.

“Meu avô inventava nomes. Ele pegava o nome das pessoas e traduzia. O nome dele era Salustiano de Paula Rocha e ele traduziu para Saylufet Ainobert Dimes Paylufet Roobertchay”, contou o artista, dizendo que chegou a sofrer “um pouco” de bullying na escola por causa do nome.

O nome artístico, no entanto, surgiu depois de ele ver o filme "Johnny Suede", protagonizado por Brad Pitt.

“Ele (Brad Pitt) tinha um topete, eu achava um barato. Na época mudei meu nome no Orkut”, lembra Chay, se referindo à extinta rede social, sucesso no início dos anos 2000.

Maratonista

Um dos protagonistas da próxima novela das 21h, "Mania de você", de João Emanuel Carneiro, Chay é um "noveleiro assumido".

— Eu maratono novela — disse Chay ao GLOBO, nos bastidores da gravação da nova trama. — Ano passado, assisti a “Mulheres apaixonadas” (de 2003), “Laços de família” (2000) e “Vale tudo” (1988). Inteiras!

No folhetim, ele interpreta Mavi, um filho de Mércia (Adriana Esteves). Estelionatário e abusador, ele começa a história namorando Viola (Gabz) e trabalhando na empresa de cibersegurança de Molina (Rodrigo Lombardi).

— Ao mesmo tempo em que ele perverte as relações, ocupa os lugares de uma forma carismática. Até engraçada às vezes.

