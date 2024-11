A- A+

Dança Cia. Etc. leva performances Lebres às ruas de Jaboatão dos Guararapes Intervenções de dança na rua propõem reflexões sobre o estar presente, nesta sexta (29), em três pontos do município

A série de performances "Lebres" será apresentada pela Cia. Etc. em três ruas de Jaboatão dos Guararapes, nesta sexta (29). A intervenção reflete sobre a necessidade do corpo estar mais presente em meio à velocidade da cidade.



"Lebres" é fruto de uma investigação iniciada em 2019, período antes da pandemia, envolvendo intervenções de dança, no meio da rua, com registro audiovisual acompanhado de Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE).

Programação

Às 10h, acontece a primeira performance Memória do Mundo, em frente ao Teatro Samuel Campelo. Em seguida, às 14h30, é a vez de Tempo Morto, na orla de Piedade (próximo ao Edifício Água Azul). Por fim, às 17h20, a instalação Escape, na entrada do Shopping Guararapes (Avenida Ayrton Senna).

As vias públicas foram escolhidas como palco das performances por serem ambientes que reproduzem o modo acelerado da cidade. Todos os vídeos gravados durante as sessões serão disponibilizados no site da Cia. Etc.

Sobre os artistas

Marcelo Sena e Filipe Marcena, artistas e diretores artísticos da companhia, são os criadores da série, que terá culminância em um espetáculo com estreia marcada para 2025.

“As três intervenções de Lebres têm a proposta de promover uma discussão corporal sobre a velocidade, o ritmo, a espera, a pressa, e a angústia de estar constantemente preenchendo o tempo com algo”, explica Filipe Marcena.

“Os 24 anos de companhia nos fez refletir sobre o que significa existir neste mundo. Qual o lugar para a dança, a arte, o lazer, o delírio e o ócio? O livro O Tempo das Lebres: Ensaio sobre um Rebento Contemporâneo, do professor de filosofia da Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST/UFRPE), José Antônio Feitosa Apolinário, propõe esse mergulho. Inspirados nesta obra, e em diálogo com o autor, identificamos um campo de interesse para a criação das intervenções”, reforça Marcelo Sena.

A iniciativa conta com incentivo da Lei Paulo Gustavo, por meio da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes.

Sobre a Cia. Etc.

Ao longo das mais de duas décadas de história, a companhia acumulou um trabalho contínuo em videodança, artes sonoras e diferentes formatos, como espetáculos, performances, intervenções urbanas, instalações coreográficas, publicação de livro e projetos de formação.

São anos dedicados às criações que incorporam a acessibilidade comunicacional em sua poética. Alguns exemplos são o espetáculo "Tandan!", idealizado para crianças cegas; e a investigação de dança e videodança para pessoas surdas.

Também mantém o podcast Rádio Etc., criado em 2012, e tem a sua sede própria, algo raro entre companhias de dança.

A Etc. já circulou pela América Latina, América do Norte e Europa, numa trajetória firmada no reconhecimento nacional e internacional conquistado pelas suas iniciativas em dança e videodança.

A pesquisa sobre o ritmo desenfreado se dá também no dia a dia da companhia, por meio de seleções para editais e festivais, ou na busca por caminhos sustentáveis, como a articulação de uma rede de criadoras e criadores e a tentativa de inserção na cadeia produtiva da cultura. Tudo feito num ambiente muito instável e sem garantias.

“É importante ressaltar que, até este edital da Lei Paulo Gustavo, a Cia. Etc. não havia recebido qualquer apoio da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, mesmo estando sediada há mais de uma década no município”, pontua Marcelo Sena.

“Temos consciência do quanto companhias de dança como a nossa têm um valor simbólico para a cultura jaboatonense, pernambucana e brasileira. Este projeto é também uma forma de manter viva a Cia. Etc., além de alcançar novos públicos e aprofundar a construção do conhecimento por meio da dança”, conclui Filipe Marcena.



Ficha técnica

Direção e performance: Filipe Marcena e Marcelo Sena

Assistência de direção: Foster

Figurino: Marc Andrade

Adereço: Altino Francisco

Trilha sonora: Marcelo Sena

Vídeo: Raphael Malta

Fotografias: Anderson Stevens

Edição de vídeo: Filipe Marcena

Produção: Cia. Etc.

Assistência de produção: Carlos Lima e Lorena Cronemberg

Assessoria de imprensa: Marcus Iglesias

Identidade visual: Aurora Jamelo

Site: Alux Net

Assessoria contábil: Mayara Menezes

Administração: Hudson Wlamir

Realização: Lei Paulo Gustavo - Jaboatão dos Guararapes



PROGRAMAÇÃO

10h - Memória do Mundo

Em frente ao Teatro Samuel Campelo (Praça Nossa Senhora do Rosário, Centro, Jaboatão dos Guararapes)

14h30 - Tempo Morto

Orla de Piedade

Próximo ao Edifício Água Azul (Rua Rosângelo Carneiro da Cunha Wanderley, 25, Piedade, Jaboatão dos Guararapes)

17h20: Escape

Entrada do Shopping Guararapes (Avenida Ayrton Senna da Silva, Piedade, Jaboatão dos Guararapes)

SERVIÇO:

Performances LEBRES, da Cia. Etc.

Quando: Sexta-feira (29), em três horários (10h, 14h30 e 17h20)

Onde: Vias públicas de Jaboatão dos Guararapes

Gratuito

Mais informações: Instagram (@ciaetc) ou no site da Cia. Etc.

