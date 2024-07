A- A+

TEATRO "Cinderela - A História Que Sua Mãe Não Contou" volta à cena com apresentações no Teatro Guararapes Espetáculo foi um fenômeno de público no Recife nos anos 1990 e projetou o comediante Jeison Wallace

“Cinderela - A História Que Sua Mãe Não Contou”, fenômeno teatral pernambucano nos anos 1990, retorna aos palcos. A icônica peça da Trupe do Barulho terá duas apresentações no Teatro Guararapes neste domingo (21), às 16h e 19h.



Foi o espetáculo teatral que revelou o ator Jeison Wallace como Cinderela, personagem que ele seguiu interpretando no teatro, na TV e na internet. Mais de 30 anos depois, o artista dirige a volta da peça, atualizando piadas e trazendo o texto para os dias atuais.

Junto com Jeison Wallace, estarão em cena outros dois nomes do elenco original: Roberto Costa (Fada Madrinha) e Paulo de Pontes (Madrasta). Além dos veteranos, foram convidados para completar o grupo os atores André Lins, Petreson Eloy, Rick Thompson, Luan Alves e Venâncio Torres.

“Cinderela - A História Que Sua Mãe Não Contou” ficou dez anos em cartaz, quebrando recorde de público no Recife. De autoria de Henrique Celibi, a peça viajou for vários estados do Brasil.

Serviço:

“Cinderela - A História Que Sua Mãe Não Contou”

Neste domingo (21), às 16h e 19h

No Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 45, no site Cecon Tickets e bilheteria do teatro

Informações: (81) 98463-8388

Veja também

CULTURA POPULAR Mostra audiovisual online encerra terceira edição do projeto Mamulengo em Tecnovívio