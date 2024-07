A- A+

CINEMA ''Divertida mente 2'' está perto de ser filme com maior público na história no Brasil Com 19 milhões de ingressos vendidos, animação deve ultrapassar ''Vingadores: Ultimato'' nos próximos dias

Em sua quarta semana em cartaz, "Divertida mente 2" se aproxima rapidamente de uma marca histórica: ser o filme de maior público de todos os tempos nos cinemas do Brasil. Até o momento, a animação da Pixar vendeu nada menos que 19,1 milhões de ingressos, com uma renda de mais de R$ 380 milhões ( que já é a maior da história no país). Os números são do Filme B.

"Divertida mente 2" precisa vender apenas 600 mil ingressos para alcançar o público de "Vingadores: Ultimato" (2019) no Brasil, o que deve ocorrer até o fim da semana. Nos últimos três dias, impulsionada pelas férias escolares, a animação vem tendo uma média de 300 mil espectadores por dia.



Com US$ 1,37 bilhão de faturamento nas bilheterias mundiais, "Divertida mente 2" já é a segunda animação de maior bilheteria na história, atrás apenas de "Frozen 2" (2019), com US$ 1,45 bilhão, número que também deve ser superado com facilidade. O filme também se aproxima da marca de "Barbie" (2023), que foi a maior bilheteria do ano passado com US$ 1,44 bilhão.

