Cinema em Movimento - Circuito Universitário leva filmes e debates para campo da UFPE

A- A+

Teve início mais uma edição do Cinema em Movimento - Circuito Universitário, que, entre agosto e dezembro, exibirá filmes seguidos de debates em universidades e instituições de ensino de todo o Brasil. O circuito chega a Pernambuco e tem duas sessões programadas para esta quarta (28) e sexta (30).

Foram selecionados universitários das 26 capitais do País e Distrito Federal, que atuam como agentes mobilizadores em suas cidades. A missão deles é organizar um total de 405 sessões presenciais e 135 lives em suas páginas no Instagram.

Em Pernambuco

Nesta quarta (28), às 14h, será exibido o filme “Rio, Negro”, no Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em Cidade Universitária, Recife.

Na sexta (30), às 16h, o Cinema em Movimento exibe “Para onde voam as feiticeiras”, no Centro Acadêmico do Agreste Caruaru, em Nova Caruaru.

A responsável pela realização da mostra em Recife é a estudante de Geografia na UFPE, Julia Akiko, de 23 anos de idade.



Até dezembro, ela deverá realizar um total de 10 exibições de filmes, seguidos de debates, em universidades e instituições de ensino de Pernambuco, além de 5 lives com a participação de especialistas na área da educação, cinema e direitos humanos.



Cinema em Movimento

O Cinema em Movimento - Circuito Universitário é realizado desde 2000 pela MPC Filmes, com o objetivo de fomentar, no ambiente acadêmico, o diálogo e a reflexão sobre questões de interesse nacional e histórico abordadas nas obras exibidas. Atualmente, tem patrocínio da Petrobras, através do programa Petrobras Cultural.

Nesta edição, serão exibidos cinco filmes com temáticas ligadas aos Direitos Humanos: os longas “Para Onde Voam as Feiticeiras”, de Eliane Caffé, Carla Caffé e Beto Amaral; “Rio, Negro”, de Fernando Sousa e Gabriel Barbosa; e “Olha Pra Elas”, de Tatiana Sager.

Além dos curtas-metragens “Vãnh gõ tõ Laklãnõ”, de Barbara Pettres, Flávia Person e Walderes Coctá Priprá, e “Vozes Negras”, de Isabela Ferreira, Karime Pereira, Maria Eliane Alves.

Os 27 universitários – de cursos variados: como Jornalismo, Geografia, Produção Audiovisual, História, Filosofia etc. – serão responsáveis por articular as exibições nas instituições de ensino, divulgar o evento, convidar debatedores para compor as mesas de debates, além de relatar cada sessão. Tudo isso com orientações e supervisão da MPC Filmes.

SERVIÇO

Cinema em Movimento - Circuito Universitário

Quando: Quarta (28), às 14h

Filme: “Rio, Negro”

Onde: Auditório do 3º andar do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH), UFPE, Cidade Universitária - Recife/PE

Debatedores: Os estudantes da UFPE Laura Luzia Pereira de Souza Silva, Filipe Nascimento Ferreira da Silva e Clara Cavalcante Silva de Oliveira.

Quando: Sexta (30), às 16h

Filme: “Para Onde Voam as Feiticeiras”

Onde: Universidade Federal de Pernambuco/Auditório Mestre Vitalino - Centro Acadêmico do Agreste Caruaru, Nova Caruaru - Caruaru/PE

Debatedor: Diego Barbosa, coordenador do Núcleo LGBT da UFPE.



Veja também

MÚSICA Oasis: entrevista surpreendentemente fofa de Liam Gallagher é resgatada pela web