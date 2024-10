Cíntia Chagas pediu divórcio de Lucas Bove após sofrer agressão, diz site

A- A+

Cíntia Chagas anunciou a separação do deputado Lucas Bove (PL) em agosto deste ano, apenas três meses após o casamento. Após muita especulação sobre o motivo do término repentino, o Portal Leo Dias revelou que o caso se trata de mais um episódio de violência doméstica.

De acordo com o site, que teve acesso a um boletim de ocorrência, a influenciadora registrou um pedido de medida protetiva contra o ex-marido no início de setembro. Em depoimento, ela teria revelado que viveu um relacionamento tóxico com o político.

Segundo Cíntia, Lucas é “possessivo, ciumento e controlador”. A influenciadora ainda teria relatado diversos episódios de violência psicológica e física.



Chagas afirmou às autoridades que durante uma discussão, Lucas Bove chegou a arremessar uma faca contra sua perna. O objeto teria caído no chão e batido em sua perna, causando uma lesão.

Em outro momento, o deputado teria jogado uma garrafa de água mineral na ex-esposa e ameaçado queimar objetos dela. Bove também teria o hábito de apertar, de maneira agressiva, partes do corpo de Chagas, como ombros, pernas e seios, causando lesões visíveis.



Quem é Cíntia Chagas?

Cíntia Chagas é formada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Com mais de 7 milhões de seguidores em seus perfis no Instagram e no TikTok, ela ganhou fama na internet ao dar dicas nas redes sociais sobre a língua portuguesa.



Declaradamente conservadora, a professora defendia a submissão feminina e costumava criticar o movimento feminista. Em resposta à pergunta de um seguidor, ela chegou a afirmar que o horário da casa deveria girar em torno do marido.

