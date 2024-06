Claudia Alencar deixa hospital após quase seis meses internada: "Sem sequelas"

A- A+

A atriz Claudia Alencar deixou o Hospital Placi Barra, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (6), após quase seis meses internada para tratar complicações derivadas de uma infecção pela superbactéria Staphylococcus aureus.

De acordo com o boletim médico divulgado nesta manhã, a artista "atualmente está independente do ponto de vista motor e funcional, sem sequelas motoras, sendo capaz de realizar suas atividades diárias de vida e físicas".

Em dezembro do último ano, a atriz — conhecida por integrar o elenco de novelas como "Tieta" (1989), "Fera Ferida" (1993) e "Porto dos Milagres" (2001) — foi internada, em estado grave, após ser diagnosticada com a infecção. O quadro era consequência de uma cirurgia na coluna feita em novembro de 2023.

O microrganismo conhecido como Staphylococcus aureus pode provocar pneumonia e infecções cardíacas. A transmissão da bactéria ocorre por contato e, normalmente, está presente na pele sem causar grandes problemas.

A complicação acontece quando há um ferimento, permitindo a entrada da bactéria no organismo e, por consequência, a infecção de outros órgãos — ao se espalhar pela corrente sanguínea, a bactéria pode chegar aos ossos, ao pulmão ou ao coração.

Mais recentemente, a artista de 73 anos vinha se submetendo a um programa de reabilitação intensiva, para retomar os movimentos dos membros inferiores e superiores do corpo.

Hoje, ela já consegue realizar atividades do cotidiano com independência. "Durante a internação a equipe multidisciplinar do Placi Barra elaborou um planejamento terapêutico voltado para reabilitação motora e controle de dor, com isso a senhora Claudia apresentou excepcional recuperação motora, ganho de força e massa muscular", ressalta o boletim.

