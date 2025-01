Claudia Raia polemiza ao dizer que tem 17 vibradores e já presenteou filha de 12 anos com um

A- A+

A atriz Claudia Raia se envolveu em nova polêmica envolvendo a criação de seus filhos - há cinco meses, dividiu opiniões ao dizer que conversava com o filho, Enzo, sobre masturbação.



Em recente entrevista a programa de Portugal, a atriz revelou que tem 17 brinquedos sexuais em casa e que até presenteou a filha, hoje com 22 anos, com um vibrador quando ela tinha 12.

“Os vibradores são brinquedos com prescrição médica, não é mais invenção”, começou ela, durante conversa com os apresentadores do Goucha.

Entenda

Ao ser questionada sobre possuir 17 brinquedos sexuais em casa, Claudia Raia confirmou que coleciona os objetos e que até deu um de presente à filha.

“Tenho [17 vibradores em casa]. E quando a Sophia fez 12 anos, eu dei um vibrador para ela e falei: ‘Vá se investigar. Vá saber do que que você gosta’”, recordou.

Repercussão

A fala da atriz repercutiu nas redes sociais, nesta terça-feira (28), e diversos internautas criticaram nos comentários no X, antigo Twitter, o comportamento da atriz.

Após a repercussão negativa, o deputado estadual por Minas Gerais, Cristiano Caporezzo, do PL, denunciou Claudia Raia pela declaração. Na notícia-crime, o parlamentar acusa a atriz de ter cometido crime previsto no artigo 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), por “exposição de conteúdo inadequado a menores de idade”.

