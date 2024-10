Clube das Pás recebe Banda Labaredas neste domingo (13), na 'Manhã de Sol'

A- A+

O Clube das Pás promove, neste domingo (13), mais uma edição da grande Manhã de Sol das Pás, com a Banda Labaredas trazendo ao palco sucessos do brega romântico como “Minha Paixão”, “Estava Escrito” e “Kelly”. A festa tem início às 13h com a tradicional Orquestra das Pás.

Os cantores Tony de Pádua e Will Nuance completam também a programação deste domingo com muita música romântica na casa mais festiva da zona norte do Recife.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do clube e custam R$ 30,00 (Meia para todos até 21h). O Clube das Pás fica na Rua Odorico Mendes, 263 - Campo Grande, Recife. Mais informações pelo telefone (81) 3223-2390.

SERVIÇO:

Clube das Pás traz a Banda Labaredas neste domingo (13) para a 'Manhã de Sol'

Quando: Domingo, 13 de outubro de 2024

Horário: 13h

Atrações: Banda Labaredas e Orquestra das Pás

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, nº 263, Campo Grande, Recife.

Ingressos: R$30,00 (Meia entrada para todos até 21h).

Informações: (81) 3223-2390

