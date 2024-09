A- A+

Mudança de Faixa Com toque sertanejo, "Rensga Hits!" ganha segunda temporada com reviravoltas no enredo A nova leva de episódios, porém, pretende mostrar mais do que versos e rimas, tendo dramas e enredos mais profundos para os personagens criados por Renata Corrêa

A música e a dramaturgia sempre tiveram parcerias muito frutíferas. Ambientada no universo sertanejo, a série “Rensga Hits!” usou o popular mercado da música para contar a história de Raíssa e Glaucia, vividas por Alice Wegmann e Lorena Comparato. A produção ganha uma segunda temporada, a partir do próximo dia 26 de setembro, no Globoplay.



A nova leva de episódios, porém, pretende mostrar mais do que versos e rimas, tendo dramas e enredos mais profundos para os personagens criados por Renata Corrêa. “É uma história com muitas camadas, reviravoltas e ganchos. Quem assiste está sempre esperando essa montanha-russa, e até eu que escrevo me surpreendo. Manter essa intensidade emocional foi o objetivo principal.



Os personagens estão mais maduros, menos ingênuos. Eles passaram por transformações importantes. O mote da temporada é sobre como lidar com as consequências dos nossos sonhos e decisões”, explica a roteirista.

A história recomeça após o acidente que deixou Guarariba, papel de Ernani Moraes, sem memória. Com isso, Raíssa e Glaucia têm o desafio de superar suas diferenças para lançar uma carreira como dupla, com a ajuda de Marlene, de Deborah Secco, e Helena, vivida por Fabiana Karla.

“A Raíssa me trouxe muita luz. É uma personagem extremamente carismática, vibrante, engraçada. Eu certamente gostaria de ser amiga dela. Acho que ela ajudou a despertar ainda mais esse lado brincalhão em mim, a não levar as coisas tão a sério, mas ao mesmo tempo a ser firme quando preciso. Não aceitar qualquer coisa, batalhar pelo que quero”, defende Alice.

A nova leva de episódios também desbravará o passado de Marlene e Helena. Os episódios mostrarão como essa rivalidade musical entre as duas nasceu. Durante a juventude, as personagens serão vividas por Laura Simoes e Maria Maud, filhas de Fabiana Karla e Cláudia Abreu.



“O maior desafio nesta temporada, sem dúvida nenhuma, foi cantar. Estudamos bastante canto e prosódia para isso. Também vamos ter muita música e história boas e vamos conhecer um pouco melhor do passado de Marlene e Helena e de como essa rivalidade entre as duas foi criada. Esse é um projeto que sou muito feliz fazendo. Nós do elenco criamos uma comunidade, uma grande família”, celebra Deborah.



Além dos atores veteranos, a nova temporada de “Rensga Hits!” contará com novidades no elenco. Julia Gomes chega ao enredo como Luane, assistente contratada por Marlene e Helena para cuidar de Gláucia e Raíssa.



A personagem é boazinha e prestativa e logo ganha a confiança de todos. Porém, aos poucos, ela mostra que está cheia de segundas intenções e a carreira de Gláucia e Raíssa pode estar por um fio. “A Luane é, sem dúvidas, um presente na minha vida.



Ela é a minha personagem mais adulta. Eu migrei do infantil para o teen e agora me vejo na Luane. É um divisor de águas na minha carreira”, avisa Julia, que ficou conhecida ao participar da nova versão de “Chiquititas”, do SBT.

“Rensga Hits!” – Segunda temporada estreia dia 26 de setembro, no Globoplay.

