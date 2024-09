Comediante cega sofre importunação sexual durante stand-up comedy, em São Paulo

A- A+

Tatá Mendonça, comediante com deficiência visual, denunciou ter sido vítima de importunação sexual durante uma apresentação de stand-up comedy. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento.

Nas imagens, a artista está no palco com Cadu Moura, também comediante. Enquanto fala ao microfone, o acusado coloca as mãos nas costas da colega, descendo para a região das nádegas. Ela reage constrangida, retirando a mão dele segundo depois.

O caso ocorreu no sábado (14), em São Paulo, e foi registrado como importunação sexual na Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência e encaminhado ao 92º Distrito Policial (Parque Santo Antônio), responsável por conduzir o inquérito policial.



Tatá está no elenco do especial “Falas de Acesso”, que vai ao ar na TV Globo nesta segunda-feira (30). Em seu perfil no Instagram (@ceganacomedia), onde tem 670 mil seguidores, ela falou sobre o que ocorreu com ela.

“Não sei nem por onde começar. Pra variar, assédio... Sofri um assédio no palco. Ele era meu editor, supostamente. O dinheiro que eu pagava pra você, eu tirava, muitas vezes, da minha boca, porque eu sabia onde eu tinha potencial para chegar”, disse em vídeo, visivelmente abalada.

A comediante afirmou ter ficado em choque na hora da importunação. “É surreal, eu não estou acostumada, de nenhuma forma, a ser exposta desse jeito. Eu não tenho estômago para falar, fico muito feliz que tenha o vídeo. Surtei porque achei que não ia ter vídeo, aí é difícil, porque eu não ia querer me expor. É difícil, mas, meninas, vamos começar a expor. Eles são nojentos, eles têm que passar vergonha”, disparou.

Sem citar o nome do acusado, Tatá contou que sua relação com ele era meramente profissional. Ela ainda ressaltou a disparidade entre o suporte recebido por Cadu Moura e seu esforço para conseguir oportunidades.

“Estávamos todos lá para trabalhar e fazer comédia. Eu acho engraçado que essa pessoa, supostamente, tem muito apoio na cena. Eu, não. Eu sou cega, não tinha R$ 1 quando comecei. Tenho filho pra sustentar. Você, não. Você foi abraçado pela cena. Enxergando... E você é um bosta que conseguiu fazer isso”, criticou.

