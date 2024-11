Comediante Conan O'Brien vai apresentar o Oscar 2025

A- A+

O comediante, roteirista e ex-apresentador de talk show Conan O’Brien será o apresentador da 97ª edição do Oscar, que acontece no dia 2 de março de 2025.



O anúncio foi feito nesta sexta-feira (15), pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

O’Brien substitui Jimmy Kimmel, que esteve à frente da apresentação nas duas últimas edições. A cerimônia deste ano, inclusive, ganhou o Emmy de melhor especial de variedades ao vivo.





Ele brincou com o anúncio nesta manhã: “Os Estados Unidos pediram e agora está acontecendo: o novo Cheesy Chalupa Supreme do Taco Bell. Outras notícias: eu vou apresentar o Oscar”.

O CEO da Academia, Bill Kramer, e a presidente, Janet Yang, celebraram o comediante em comunicado:

“Estamos entusiasmados e honrados em ter o incomparável Conan O’Brien como apresentador do Oscar deste ano. Ele é a pessoa perfeita para liderar nossa celebração global do cinema com seu humor brilhante, seu amor pelos filmes e sua experiência em TV ao vivo.



Sua notável capacidade de se conectar com o público unirá os espectadores para fazer o que o Oscar faz de melhor — homenagear os filmes e cineastas espetaculares deste ano.”

O’Brien é conhecido por ter sido apresentador, por duas décadas, de talk shows noturnos como “Late Night With Conan O’Brien,” “The Tonight Show With Conan O’Brien” e “Conan.”



Antes disso, foi roteirista do “Saturday Night Live,” da NBC, e de “Os Simpsons,” da Fox. Atualmente, apresenta o podcast “Conan O’Brien Needs a Friend” e recentemente estrelou o programa de viagens “Conan O’Brien Must Go.” Ao longo de sua carreira, O’Brien foi indicado a 31 prêmios Emmy, vencendo cinco.

