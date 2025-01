Como MC Daniel deixou de ser "humilhado" para virar funkeiro com R$ 4 milhões por mês

A- A+

Os números de MC Daniel em suas redes sociais impressionam. O funkeiro revelou, na quarta-feira (22), que, apenas com seu Instagram, consegue alcançar mais de 1 bilhão de acessos por mês. Com quase 20 milhões de seguidores na plataforma digital, o “falcão”, como é chamado pelos fãs, enxerga em si mesmo uma grande fonte de oportunidades e não hesita em se descrever como “o cara do momento”. E também não é para menos.

Aos 26 anos, MC Daniel é um nome visado para campanhas publicitárias exatamente pela sua visibilidade. Ao somar suas parcerias na web e trabalhos com marcas, o cantor chega a faturar cerca de R$ 4 milhões por mês atualmente, conforme revelou.

Música para sair da depressão

Mas nem sempre foi fácil. Antes da música, ele já contou que trabalhou como faxineiro e passou fome ao lado da família. O sonho do garoto, inclusive, era se tornar jogador de futebol. Até levava jeito nas partidas, chegando a ficar na mira de olheiros do esporte, mas aos 17 anos teve uma lesão no joelho que interrompeu seu sonho. Veio a depressão.





“A música veio de uma fase ruim na minha vida, de uma depressão que eu entrei depois que eu machuquei meu joelho, não consegui jogar bola, e perdi uma pessoa muito importante na minha vida. Peguei essa luta para mim e coloquei na música. Criei o alterego do Falcão para me livrar da depressão”, explicou ele em uma entrevista, ao justificar a alcunha que criou para si mesmo, Falcão do Funk.

MC Daniel também enfrentou alguns obstáculos no início da carreira musical, começando como produtor em uma gravadora de rap:

“Eu era produtor dos caras e eles me humilharam”, disse o cantor de “Entra na Defender", em entrevista ao Podcats, no ano passado, acrescentando uma parceria que teve com outro cantor famoso naquele momento. “Um dia o Xamã pegou e falou: ‘Mano, cê vai ficar trabalhando pros caras e vai deixar os outros te humilhando ou vai ser artista?’”

Hoje, depois do sucesso de músicas como “Tubarão, te amo”, “Revoada”, “Balmain” e “Dentro da Hilux” — que viralizam no TikTok e no Instagram —, o cantor esbanja mansão na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, carros de luxo e joias, incluindo anéis que passam de R$ 50 mil cada.

De onde vem a fortuna de MC Daniel?

A fortuna de MC Daniel vem muito de suas apresentações. Em maio, o funkeiro usou as redes sociais para revelar quanto custa atualmente para contratar seus serviços. "Show novo tá lindo! Banda, ballet, duração, efeitos, blocos, estrutura, led, figurino e organização. Extraordinário! Mais que um show, uma experiência. Tá R$ 200 mil, mas vale R$ 500 mil”, disse o artista.

O cantor também tem faturamento expressivo por meio de trabalhos publicitários. Mas não é por menos. De acordo com uma pesquisa realizada pela plataforma Zeeng, especializada em análise de dados e voltada para os mercados de marketing e comunicação, MC Daniel é apontado como o artista brasileiro com maior engajamento nas redes sociais no primeiro semestre de 2024. Na lista geral de figuras públicas do país com maior número de interações em páginas digitais, o funkeiro aparece em quarto lugar, atrás dos jogadores Neymar e Vini Jr e da influenciadora digital Virginia Fonseca.

Veja também