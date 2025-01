Como será 2025? Confira previsões da Astrologia e dicas para o ano

A- A+

O ano de 2025 é visto como um “grande portal”, segundo a astróloga Claudia Lisboa, que publica diariamente o horóscopo no Globo. Ela afirma que os próximos meses trarão uma oportunidade para resolver questões que estão pendentes na vida, o que permitirá a abertura de novos caminhos e possibilidades. Assim, será um período em que é possível fechar ciclos e iniciar novos processos com mais clareza e propósito.

Para o ano de 2025, algumas palavras importantes poderão guiar a conduta de cada pessoa, indicando percursos a serem seguidos e ajudando em escolhas a serem tomadas. São elas: cuidado, afetividade, ancestralidade, família, conhecimento, propósito e diálogo.

Lisboa observa que os anos sempre começam com o Sol no signo de Áries. Ela destaca que, nesse sentido, também é importante observar Marte como um ponto de partida, “porque todo ano ele está em uma determinada posição”. Em 2025, o planeta começa sua órbita em Câncer.





— No sentido de que um ano novo está começando, (o pensamento é o de) “vamos nessa, de entrar com tudo, buscar aquilo que queremos”. É uma força assertiva e impulsiva. Teremos Marte em Câncer, que indica doçura e sensibilidade. Não é a coragem dos viris, mas a coragem dos doces, dos verdadeiros heróis — diz a astróloga.

O ano de 2025, segundo Lisboa, será também um momento de recolhimento, no sentido de voltar para si mesmo:

— Sinto que será um período para todos nós de buscarmos um conforto e uma força em casa, não só a casa física. Mas vamos ficar mais emburacados, buscando fortalecer e aquecer nossos lares — diz ela, que aponta ainda o momento de pôr os pingos nos is nas relações pessoais. — Não é pra ficar fazendo uma historinha, muita voltinha nas decisões do ano. Se é pra valer, é a vera. Vai com o coração, com intuição, porém com responsabilidade com a nossa história e relações. Resolver nossos problemas de relacionamento íntimo também é um aspecto importante.

O “desenvolvimento da espiritualidade”, de acordo com ela, virá a partir de uma união mais aprofundada com pessoas queridas. Algo que Lisboa chama de “viagens”.

— Acredito que teremos o desejo maior e iniciativa de viajar com pessoas queridas. Pode até ser geograficamente, mas muito mais a nossa jornada que a gente possa caminhar juntos. É mais ou menos como fazer um caminho de Santiago.

Será ainda importante a relação com as pessoas mais próximas da família. A astróloga afirma que os vínculos com os pais, avós, filhos e outros parentes podem ser estreitados e aprofundados neste período.

