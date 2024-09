A- A+

SOCIAL Comunidade do Bode recebe feira cultural com apresentações de grupos e artistas locais Evento é uma realização do Centro de Revitalização e Valorização da Vida e ocorre neste sábado (28)

O Centro de Revitalização e Valorização da Vida (CRVV/PROCRIU), projeto social na comunidade do Bode, no bairro do Pina, realiza a 22ª edição da Fecult. A feira cultural ocorre neste sábado (28), das 9h às 16h.

Nesta edição, o evento tem como tema "Mulher mangue: trajetória femininas na comunidade do Bode". A programação inclui apresentações culturais e roda de diálogo sobre o terceiro setor.

A abertura fica por conta do grupo percussivo do PROCRIU, seguido pelo grupo de capoeira do Instituto de Assistência Social Dom Campelo. Também se apresentam a Quadrilha Raízes do Rosário, o músico Gabriel Xenofonte, Batucada Atômica, Maracatu Nação Erê, entre outras atrações.



Durante o evento, será realizado pela primeira vez o I Leilão Pró-Crias. Com obras de diferentes artistas, a iniciativa tem o objetivo de ajudar a custear as despesas da Fecult e das demais atividades do projeto social. Os lances poderão ser dados presencialmente ou de maneira virtual, no domingo (29), às 15h.

Veja também

Diddy Filhos de Diddy se pronunciam após prisão sobre rumores em torno da morte da mãe