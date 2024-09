Cavalo Marinho Boi Pintado realiza circulação por sedesde Patrimônios Vivos de Pernambuco

A- A+

O Cavalo Marinho Boi Pintado, de Aliança, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, está em circulação pelas sedes de outros patrimônios vivos do Estado. Nesta quinta-feira (26), o grupo visita Lia de Itamaracá, no Centro Cultural Estrela de Lia, na Praia de Jaguaribe, em Itamaracá.

Iniciado em 14 de setembro, o projeto “Circula Patrimônio: Trocando Saberes com o Cavalo Marinho Boi Pintado” conta com seis encontros. Os três primeiros ocorreram com o Samba de Véio da Ilha de Massangano, em Petrolina, os Guardiões(ãs) de São Gonçalo de Itacuruba e Mestre Calú, em Vicência.



Na sexta-feira (27), o Boi Pintado aporta no Cabo de Santo Agostinho para uma vivência com a Sociedade Bacamarteiros do Cabo. Finalizando o circuito, QUE o grupo chega ao Teatro Experimental de Arte, em Caruaru, no dia 4 de outubro.

O objetivo da circulação é promover a troca de saberes, experiências e identidades entre Patrimônios Vivos de Pernambuco. Além do diálogo entre tradições culturais e comunidades distintas, o evento conta com apresentações do Boi Pintado.

Veja também

Estados Unidos Confira a influência de Hollywood na campanha de Kamala Harris