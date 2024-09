A- A+

CINEMA Conheça os 6 filmes pré-selecionados para representar o Brasil no Oscar 2025 Escolhido será revelado no dia 23 de setembro

A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta segunda-feira (16) a lista dos seis filmes brasileiros pré-selecionados para representar o Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar de melhor filme internacional.

Os longas são: "Ainda estou aqui", de Walter Salles; "Cidade; campo", de Juliana Rojas; "Levante", de Lillah Halla; "Motel Destino", de Karim Aïnouz; "Saudade fez morada aqui dentro", de Haroldo Borges; e "Sem coração", de Nara Normande e Tião.

Antes da pré-seleção, outros seis longas tentavam uma indicação: "A Metade de Nós", de Flávio Botelho; "Estômago 2 - O Poderoso Chef", de Marcos Jorge; "Ninguém Sai Vivo Daqui", de André Ristum; "O Sequestro do Voo 375", de Marcus Baldini; "Vermelho Monet", de Halder Gomes; e "Votos", de Ângela Patrícia Reiniger.

O anúncio será feito na próxima segunda-feira, 23 de setembro. A última vez que o Brasil disputou a categoria de Melhor Filme Internacional foi com um trabalho de Salles com Fernanda Montenegro — "Central do Brasil", em 1999.

Para concorrer, os filmes brasileiros precisam ter estreado em salas de cinema entre 1º de novembro de 2023 e 30 de setembro de 2024, ficando em cartaz por pelo menos sete dias consecutivos. Além disso, os candidatos não podem ter sido exibidos em televisão aberta, fechada ou plataformas de streaming antes do lançamento comercial no cinema.

A Comissão de Seleção deste ano é presidida por Barbara Paz e traz entre seus membros Allan Deberton (CE), Andre Pellenz (RJ), Bernardo Uzeda (RJ), Bia Oliveira (RJ), Carol Bentes (RJ), Cíntia Domit Bittar (SC), Diogo Dahl (RJ), Edson Ferreira (ES), Eloisa Lopez-Gomez (SP), Flavio Tambellini (RJ), Gabriel Mellin (RJ), Gláucia Camargos (RJ), Ilana Brakarz (RJ), Leo M. Barros (RJ), Lô Politi (SP), Lucy Barreto (RJ), Malu Miranda (RJ), Marcelo Serrado (RJ), Monica Trigo (SP), Plinio Profeta (RJ), Renata Martins (SP), Sandra Kogut (RJ), Gal Buitoni (SP) e Alfredo Alves (MG).

