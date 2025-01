A- A+

MÚSICA Conheça os candidatos a hits do verão De ''Descer pra BC'', de Brenno e Matheus, a ''Energia de gostosa'', de Ivete Sangalo, despontam as canções que são candidatas a hit da estação

Já foi a ''Milla'' de Netinho, em 2001, e suas mil e uma noites de amor num barco, num farol apagado, num moinho abandonado, em mar grande, alto astral. Dez anos depois, nossa, nossa, ''Ai se eu te pego'', de Michel Teló, era o chiclete da vez.



Em 2021, a grande sensação foi a etílica ''Batom de cereja'', de Israel e Rodolffo, dos versos ''eu bebo, cê beija/ eu bebo, cê beija''. E é assim, ano após ano. Quem quer ouvir, ouve. Quem não quer, também. Vem aí mais um hit de verão.

Num país tropical onde a praia é lugar de festa com open bar de calor, surgem nesta época do ano, catalisados pela iminência do carnaval, fenômenos musicais que grudam nas rádios (e nos ouvidos) feito bronzeador na pele. Faixas que invadem as areias, os quiosques, os bares, as festas.



E viram uma espécie de mantra coletivo, uma febre, assobiadas em cada esquina, cantaroladas exaustivamente por aí. Pois façam suas apostas. O verão é realidade no Brasil, e as músicas candidatas a hit da estação já estão pipocando.

Uma franca favorita desponta com vantagem: ''Descer pra BC'', da dupla Brenno e Matheus, ecoa país afora. Entre nas redes sociais e será impossível escapar deste sertanejo eletrônico sanfonado, que narra as aventuras de uma turma do agro abastada com a ''herança gorda'' deixada por ''papai'' e que quer chegar com tudo em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, avisando sem qualquer pudor que vai “torar você”.



Lançada há 40 dias, a música já tem quase 60 milhões de streams no Spotify e ficou no topo das faixas brasileiras mais ouvidas da plataforma.

— Acho que até agora não caiu a ficha, sabe, a gente está meio aéreo — diz Matheus, que, assim como Brenno, é natural de Astorga, no Paraná. — A chave virou quando os artistas nacionais começaram a postar a música e a gente começou a ser notado, marcado, o pessoal reconhecendo a gente.

Os paranaenses estão na estrada há mais de dez anos. Contam que já passaram fome e enfrentaram falta de luz e água em casa, entre outros momentos difíceis. Brenno, que já foi padeiro e pintor de parede, diz que está impactado com o efeito ''Descer pra BC'' na carreira da dupla:

— A gente começa a ver que o Brasil nos abraçou e está demonstrando um carinho gigantesco por nós, o que é incrível. Uma sensação de muita alegria, uma energia boa, uma validação de todo esse tempo de carreira que temos, toda essa luta até aqui.

Há outras candidatas. ''Do job'', de Grelo e MC Tuto; ''Oh garota eu quero você só pra mim'', de Oruam, Zé Felipe e MC Tuto; ''Última noite'', de Léo Foguete; e ''Coração partido'', releitura do grupo Menos é Mais do clássico de Alejandro Sanz, são algumas delas. E tem Ivete Sangalo, sempre ela, com sua ''Energia de gostosa'', lançada em dezembro.

— O feminino manda. A ''Energia de gostosa'' é real e cheia de si, do poder de ser e de existir. O amor está na mulher — disse ao GLOBO a cantora.

Um mistério

Quando o assunto é hit, sempre paira no ar aquela pergunta de um milhão de dólares: afinal, o que faz uma música estourar? Não há uma receita pronta, reafirma o produtor musical Felipe Vassão, coautor de sucessos como ''AmarElo'', de Emicida. Ele diz que uma música pop, de potencial alcance, normalmente se equilibra em ''equação de informações''.

— Acho que o pilar da música pop é ser complexa o suficiente para não ser banal, mas ser simples o suficiente para a maioria das pessoas entenderem ou sentirem alguma ressonância com aquilo, criar algum interesse — afirma o produtor. — Tem muita gente que tenta vender uma fórmula, quantidades de acordes, o tipo de melodia, tem gente que até vem de curso disso. Mas apesar de existirem alguns truques, algumas coisas que podem funcionar, a gente pega, por exemplo, “Happy”, do Pharrell, que foi a mais tocada de 2014, vai contra todas essas fórmulas que a galera vende.

Segundo Vassão, uma estratégia adotada hoje por gravadoras é remunerar influenciadores para que divulguem a faixa nas redes. A respeito da medição, o produtor faz um alerta:

— E tem muito play de robô, click farm, né. Isso é dominante hoje em dia no mercado, é ridículo. Tem artistas que têm milhões de plays e não conseguem lotar uma casa de 500 pessoas, porque os plays são todos artificiais.

Veja também

CINEMA Fernanda Torres fica fora da lista do SAG Awards; confira indicados