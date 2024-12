A- A+

AO AR LIVRE Cortejo no Bairro do Recife celebra o Dia do Palhaço, neste domingo (15) Mais de 25 artistas da palhaçaria participam do evnto, que conta também com apresentações gratuitas

O Dia do Palhaço será celebrado com um cortejo público, neste domingo (15), pelas ruas do Bairro do Recife. Promovido pelo Governo de Pernambuco, o evento é organizado pelo produtor cultural Mickael Marvey.

Começando às 15h30, o cortejo tem concentração na Avenida Rio Branco. Participam da atividade mais de 25 palhaços de diferentes segmentos, incluindo circo itinerante, festas infantis e artistas de rua.



Finalizado o cortejo, às 17h30, o público poderá assistir a esquetes circenses, com artistas locais. As apresentações ocorrem ao ar livre, com entrada gratuita e sem necessidade de inscrição prévia.

