Música e Contação Tapete Voador encerra circulação de espetáculo inédito no interior de Pernambuco Duo Pernambucano leva "Reza a Lenda" ao Instituto Conceição Moura, nesta sexta (6), no município de Belo Jardim, às 14h, concluindo uma série de apresentações pelo Estado

Belo Jardim a série de apresentações do espetáculo inédito "Reza a Lenda", do duo Tapete Voador, no último mês de mês de novembro no Interior pernambucano.



Formado por Bruna Peixoto e Mila Puntel, a companhia idealizada para o público infanto-juvenil se apresenta no Instituto Conceição Moura, nesta sexta (6), às 14h, com entrada franca, encerrando a curta turnê.



A série de apresentações inéditas foi realizada entre os dias 19 e 23 de novembro, com patrocínio do Ministério da Cultura. No dia 19 de novembro, a companhia fez três apresentações exclusivas para alunos de escolas públicas da região. No sábado (23), promoveu sessão aberta ao público, no Festival Carnaúba.

Sobre "Reza a Lenda"

O espetáculo "Reza a Lenda" é baseado nas lendas populares de Pernambuco, reunindo nove canções autorais que dão vida a personagens como Comadre Florzinha, João Galafuz, Palhaço do Coqueiro, entre outros. A montagem mistura música e tradição, em meio a contações de histórias da cultura local.

Com acessibilidade para surdos e cegos, os shows contam com intérprete de libras e uma caixa tátil. Ludicamente apelidada de “Caixa Mágica”, a engenhoca conta com todos os personagens e elementos, dos shows, fazendo ligação com as histórias para uma vivência ainda mais completa e imersiva.

“Estamos muito empolgadas em ver esse projeto florescer e circular. Cantar, interpretar e apresentar de uma forma tão alegre e divertida, para as crianças e o público em geral, uma temática tão importante, que é a valorização das histórias e culturas nordestinas, tem um valor imenso. Estamos felizes com o projeto", comenta Milla Puntel, uma das idealizadoras do espetáculo.

Mila Puntel e Bruna Peixoto, do duo Tapete Voador | Foto: Thais Moura/Divulgação

Sobre o Tapete Voador

Formado por Mila Puntel e Bruna Peixoto, o duo trabalha reunindo música, narração e teatro e costuma utilizar em suas apresentações, recursos cênicos que auxiliam na construção de narrativas que possibilitam às crianças a aguçar a sua imaginação.

A encenação conta com as artistas Milla Puntel e Bruna Peixoto, o percussionista Manoel Malaquias e o ator e intérprete de Libras Anderson Andrade, garantindo uma experiência inclusiva e cativante. Antes de cada apresentação, haverá uma atividade tátil para promover a interação com o público e, após os espetáculos direcionados às escolas, um bate-papo com a plateia enriquecerá ainda mais o aprendizado cultural.

No palco, a encantadora "Mala das Lendas" é aberta, guiando o público por meio da narração e da música em ritmos tipicamente pernambucanos como frevo, xote e coco.

Reza a lenda conta com 60 minutos de duração que transporta o público para um universo repleto de fantasia, cultura e música, fortalecendo o vínculo com o rico folclore pernambucano.

SERVIÇO:

"Reza a Lenda", com o Tapete Voador

Onde: Instituto Conceição Moura (R. Mal. Deodoro, Centro, Belo Jardim)

Quando: Sexta-feira (6), às 14h

Duração: 60 minutos

Classificação: Livre (Indicação: +5 anos)

Entrada: Gratuita

Patrocínio: Baterias Moura

Realização: Avoa Produções Artísticas LTDA, Tapete Voador

Ministério da Cultura e Governo Federal

