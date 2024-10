Daniel Rocha e Vitória Strada estão namorando, revela Nívea Maria

A- A+

Daniel Rocha e Vitória Strada estão namorando. O romance foi revelado pela atriz Nívea Maria, com quem o galã contracena na peça “Norma”, durante uma entrevista sobre o espetáculo.

Em cartaz com a peça no Rio Grande do Sul, Daniel e Nívea falaram ao programa “Timeline”, do portal GZH, na última sexta-feira (11). Quando a “namorada gaucha” do colega foi mencionada, a atriz demonstrou empolgação.

“E eu queria dizer aqui uma coisa, a namorada... Posso dizer o nome da sua namorada? Posso falar?”, perguntou a veterana, recebendo uma resposta positiva do ator.



Nívea revelou que a moça já foi sua sobrinha em uma novela. “Vocês conhecem muito bem, é a Vitória Strada! Essa coisa linda, essa atriz maravilhosa da nova geração, essa estrela. Ela é um espetáculo!”, entregou.

Daniel Rocha estava solteiro desde dezembro, quando seu namoro de três anos com a modelo Mariana Nunes chegou ao fim. Já Vitória não assume publicamente um relacionamento desde julho do ano passado, após romper o noivado com a atriz e produtora Marcella Rica. As duas estavam juntas desde março de 2019.



Em março deste ano, Daniel e Vitória gravaram juntos um filme em Pernambuco, que pode ter sido o começo da relação. Os dois estão no elenco do filme “Recife Assombrado 2: A Maldição de Branca Dias”, que estreia no próximo ano.

