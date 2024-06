A- A+

Coreografia Daniela Mercury mostra criação de coreografias em casa e surpreende fãs Cantora de axé, que aparece com a cabeça dentro de recipiente e movendo as mãos em vídeo, diz ter ideias 'em todo lugar' e faz registros para não esquecer

Com giros, pulos, braços para cima e uma bacia, a cantora de axé Daniela Mercury, de 58 anos, surpreendeu os fãs ao mostrar detalhes do processo criativo de suas coreografias. Em um vídeo, publicado no Instagram da artista nesta quinta-feira (6), ela aparece ensaiando alguns passos de dança na cozinha de sua casa, na capital baiana, Salvador.

"Vocês imaginam como eu crio minhas coreografias?", pergunta a artista na legenda do vídeo. "Tenho ideias em qualquer lugar e registro para não esquecer. Esse momento foi na cozinha da nossa casa."

No registro, Daniela aparece fazendo vários passos. Em um momento, ela fica com ambos os pés dentro da bacia e desliza o objeto pelo chão. Ela também coloca a cabeça dentro dele e faz vários movimentos com as mãos.

Os fãs comentaram o vídeo do processo criativo. "Minha artista é diferenciada! Deixe ela no mundo artístico dela, com uma bacia e um sonho. Eu adoro e já estou ansiosa descobrir o que se tornará", escreveu uma internauta.

"Seu processo criativo é uma delícia. Nada é por acaso. Tudo tem um signo e um por que de ser. Eu amo isso", disse uma fã.

