Suzanne Collins anuncia quinto livro da saga "Jogos Vorazes"

Vem aí mais um livro da saga "Jogos vorazes". A autora Suzanne Collins anunciou o lançamento, para 2025, de "Sunrise on the reaping" ("Nascer do sol na colheita", em tradução livre), quinto capítulo da franquia literária que ganhou famosa adaptação nos cinemas estrelada por Jennifer Lawrence.

"'Sunrise on the reaping' revisitará o mundo de Panem vinte e quatro anos antes dos eventos de 'Jogos Vorazes', começando na manhã da colheita dos Quinquagésimo Jogos Vorazes, também conhecido como Massacre do Segundo Trimestre", anunciou a editora Scholastic em seu perfil no X (antigo Twitter).

A novidade animou os fãs da saga, afinal a edição dos Jogos citada é a vencida por Haymitch Abernathy, personagem vivido nos cinemas por Woody Harrelson.

Ainda não há notícias sobre uma possível adaptação cinematográfica da obra, mas, até o momento, todos os quatro longas da saga chegaram aos cinemas. Em 2023, "Jogos Vorazes: A cantiga dos pássaros e das serpentes", arrecadou mais de US$ 300 milhões mundialmente.

