famosos Após críticas, Davi Brito admite montagem em foto com falso helicóptero e rebate ataques Diante de polêmica, campeão do BBB 23 cita manipulação digital em imagem e diz que está feliz de ter se tornado "assunto" nas redes sociais

Uma nova polêmica envolvendo o nome de Davi Brito, campeão da última edição do BBB - Big Brother Brasil, tomou conta das redes sociais nesta sexta-feira (6).

Após o baiano de 22 anos publicar uma foto no Instagram — em que aparece num carro de luxo, no meio do deserto de Dubai, no Emirados Árabes Unidos, com um helicóptero dando um voo rasante ao fundo —, seguidores indicaram que a imagem parecia se tratar de uma... montagem.

Diante da repercussão do assunto, um dos temas mais comentados do X nesta manhã, o ex-BBB veio a público para admitir que a foto foi mesmo manipulada digitalmente, sugerindo que o helicóptero foi inserido artificialmente.

Em vídeo no qual ele aparece com um filtro com a boca desproporcional — em referência ao personagem Coringa —, Davi deu risadas debochadas e afirmou que estava feliz de ter se transformado em "assunto" nas redes sociais.

"Postei a foto com um helicóptero, fiz uma edição e tal", afirmou, ao admitir a manipulação na imagem. "Aí eu tomei uma decisão: acho que vou voltar lá agora e vou postar sem o helicóptero, né? O que vocês acham", indagou, em tom irônico.

Na imagem postada pela primeira vez, nota-se que o helicóptero inserido digitalmente sobre a foto se trata de uma imagem genérica pinçada de um site de buscas.

Tanto que, ao dar zoom, percebe-se que não há ninguém pilotando o helicóptero. Seguidores criticaram a postura do ex-BBB.

"Esse Davi Brito é viciado em mentir. Parece eu", brincou uma pessoa por meio do X. "Ele parece fazer isso de propósito só para ser falado", reclamou outro seguidor.

Ao admitir a montagem, Davi rebateu os ataques que vem recebendo.

