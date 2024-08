A- A+

Famosos De Davi a Bia do Brás, ex-BBBs investem em casa nova para presentear a família ou para si Ex-participantes do reality show aproveitam de oportunidades para mudar de vida

É certeza que o Big Brother Brasil abre novas possibilidades de vida. Alguns dos ex-participantes aproveitaram das oportunidades depois do reality show da TV Globo e resolveram investir em proporcionar condições melhores à família, com uma casa nova.



É o caso, por exemplo, de Beatriz Reis, a Bia do Brás, que viralizou ao mostrar a mansão que comprou para a mãe, Aricelina.

“Mãe, um dia eu te prometi que nossa vida mudaria, e eu consegui! Foram muitos anos de luta pra chegar até aqui. Hoje começa um novo capítulo da nossa história e preciso expressar a minha gratidão a Deus por mais essa conquista! Mãe, bem-vinda à nossa nova casa”, escreveu ela em publicação no Instagram na última segunda-feira (5).





Beatriz Reis, a Bia do Brás do 'BBB 24', compra mansão para a família — Foto: Reprodução / Instagram

Outro que resolveu usar parte das conquistas a partir do programa com pessoas queridas foi Matteus. Natural de Alegrete (RS), o influencer tem mostrado a evolução da construção da nova casa da avó na cidade gaúcha. “Início de um sonho! Gratidão a todos os envolvidos nessa grande realização”, disse o ex-BBB em uma publicação que o mostra com a avó, Neuza França.

Outro que investiu em imóveis foi Davi Brito, que vem usando o dinheiro da premiação máxima do programa. Após alugar uma mansão de R$ 1,5 milhão para ele e para a família, ele começou as obras de um cantinho só próprio. Ou melhor, trata-se de uma mansão em um condomínio fechado na Bahia.

“Estou construindo minha casa do zero. Quero toda planejada, organizadinha, sabendo onde fica cada planta. Sou virginiano (risos). Os projetos já começaram. É o que já gastei comigo”, disse Davi ao jornal Extra.

Ele também tem feito casas para gerar renda de aluguel. Uma destas casas, localizada no litoral baiano, está disponível para aluguel por temporada, pelo valor de R$ 3 mil por final de semana, podendo chegar a R$ 18 mil no Réveillon.

Quem também está de casa nova é Giovanna Lima. A nutricionista fez uma publicação mostrando as chaves de seu apartamento em São Paulo. Ela até mostrou que o também ex-BBB Lucas Pizane, seu namorado, tem ajudado na organização do novo espaço.

