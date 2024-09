A- A+

Férias De férias em iate de R$ 1 bilhão, Gusttavo Lima reflete: "Não seja escravo do dinheiro"; veja vídeo Cantor sertanejo celebra o aniversário em viagem com a esposa e amigos pela Grécia em embarcação de luxo e diz que é preciso desfrutar com "inteligência" e "sabedoria"

Gusttavo Lima não quer saber de ser “escravo do dinheiro ou do tempo”. Celebrando o aniversário de 35 anos nesta terça-feira (3), o sertanejo aproveitou o encontro com alguns amigos para fazer uma reflexão acerca da vida, com recomendações sobre ter os “pés no chão”.

Atualmente em Mykonos, na Grécia, ele tem desfrutado os últimos dias com a esposa, Andressa Suita, em um super iate que custa aproximadamente R$ 1 bilhão.

“Viva a vida com sabedoria e pés no chão. É isso, não seja escravo do dinheiro. Não seja escravo do tempo. Faça o seu tempo da melhor forma possível. Que você possa trabalhar, descansar, curtir a família, independentemente de qualquer coisa. A coisa mais valiosa que temos na nossa vida é o tempo”, diz Gusttavo em um vídeo publicado pelo apresentador Renato Sertanejeiro.

No registro, o sertanejo recomenda ainda que os amigos saibam desfrutar da vida “com inteligência”:

“Vai chegar o último dia para todo mundo e aí, o que você vai levar? Será bem claro. Então, com sabedoria, desfrute com inteligência. Trabalhe também, porque menino parado não vende picolé”, afirma.

À revista Ela, do Globo, a assessoria de Gusttavo Lima afirma que o cantor não comprou o super iate, que é vendido por quase R$ 1 bilhão, segundo sites especializados.

“Ele está de férias na Grécia e fez uma brincadeira, dizendo que tinha comprado o barco que alugou lá.”

O aluguel diário da embarcação, construída em 2022, custa por volta de 200 mil euros, o equivalente a mais de 1 milhão, na atual cotação.

De acordo com o site Yacht Charter Fleet, o Project X tem acomodações para até 12 pessoas em nove suítes.

Os espaços dentro do iate incluem, por exemplo, uma suíte master, uma cabine VIP e cinco cabines duplas.

“Divida em dez vezes e o pau quebra”, brinca.

Ele termina o discurso na festa, realizada em alto-mar, com um agradecimento aos amigos que passaram a data com ele.

Veja também

televisão Xuxa volta à Globo após uma década com quadro sobre adoção de animais no Fantástico