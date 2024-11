A- A+

fernanda torres De "me sinto o Pikachu" a "totalmente drogada" no Serginho Groisman: veja memes de Fernanda Torres Vídeos virais da atriz em entrevistas e séries viralizaram nas redes em meio à divulgação de 'Ainda estou aqui'

Em meio à divulgação de “Ainda estou aqui”, filme que vai representar o Brasil no Oscar e em que interpreta Eunice Paiva, a imagem de Fernanda Torres segue circulando em diversos memes em mídias sociais.

Antes, internautas já resgatavam vídeos de entrevistas em que a atriz relembra casos engraçados de sua vida ou cenas de seriados de comédia dos quais protagonizou. Agora, o buzz em torno do filme de Walter Salles fez com que as redes ficassem inundadas de vídeos divertidos da artista.

A intérprete da Vani, de “Os normais”, e da Fátima, de “Tapas & beijos”, pipoca nas telas com cenas engraçadas e também com entrevistas resgatadas de diferentes fase de sua vida.

Uma entrevista no “Que história é essa Porchat?”, quando explica que sua participação para lá de animada no programa de Serginho Groisman rendeu comentários de que estava “totalmente drogada” são algumas das passagens que viralizaram.



Em entrevista ao Globo, Fernanda Torres contou como tem sido se rever em tantas épocas e situações da sua vida profissional e pessoal.

"Não dá para acreditar. Outro dia, mostrei para a galera que está lançando o filme aqui fora, eu dançando “Eguinha pocotó” para o Selton (numa cena de “Os normais”). É um meme maravilhoso que diz: “Esses são os nossos representantes do Oscar”. Eles não acreditavam, não tinham ideia do que era. Vi um outro em que falo para o Jô Soares como escovo os dentes"

Veja outros vídeos que viralizaram nas redes:

“Eu me sinto o Pikachu”



“Você tem algum preconceito?”

você tem algum preconceito contra crente fernanda torres mulher atriz falando que no roda viva sendo entrevistada pelo dando entrevista pro serginho groisman e rindo evangélico religião crentefobia pic.twitter.com/0kaTdsuMPP — acervo de memes (@qqrmeme) May 13, 2022



“O tempo está passando”

fátima tentando mostrar que o tempo está passando para a sueli e ela durante esta procura dá uma rápida olhadinha pra câmera pic.twitter.com/gWYjhBaV7l — acervo geral (@acervogeral) December 1, 2022



”Qual a sua escola do coração?”

fernanda torres sendo entrevistada em camarote da sapucaí era um show à parte pic.twitter.com/YLc3OeDFSt — valéria (@vavacrazy69) April 23, 2022



“Tô tão feliz de estar aqui, Serginho”

