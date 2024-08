A- A+

celebridades Demi Moore lança campanha para acabar com o silêncio em torno de 'soltar pum': 'todos nós fazemos is Atriz gravou vídeo nas redes sociais lendo um livro intitulado de 'Guia para Adultos de Como Soltar Pum'

A estrela de Hollywood Demi Moore, 61, surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao lançar uma campanha para quebrar tabus e acabar com o silêncio em torno de “soltar pum”. "Gases todos nós fazemos. Então vamos conversar sobre isso!", começou ela lendo um livro intitulado "Guia para Adultos de Como Soltar Pum”, em tradução livre.

A obra é escrita pelo fundador de uma empresa que produz e fábrica antiácidos usados contra flatulências e problemas intestinais, chamada Wonder Belly. Demi explica que como defensora da saúde intestinal, se tornou uma investidora da empresa e uma grande aliada do fundador, Lucas Kraft.

Ela elogiou a marca por fazer "um trabalho importante de conscientização sobre transtornos alimentares e desestigmatização de funções corporais.

“Wonderbelly não apenas faz um remédio digestivo incrível, mas também faz um trabalho importante de conscientização sobre transtornos alimentares e desestigmatização de funções corporais. Isso vai para todas as minhas garotas gostosas com problemas de estômago”, escreveu ela.

O livro detalha tudo o que você precisa saber sobre flatulência, incluindo sua história, por que a temos e as melhores maneiras de escondê-la.

"A saúde digestiva é um tópico importante, mas muitas vezes tabu. Quando bebês, somos elogiados por funções corporais como defecar e peidar, mas, quando adultos, muitas vezes escondemos esses processos normais. Embora o livro seja engraçado e alegre, ele tem uma mensagem sobre autoaceitação”, disse Moore em entrevista à People.

Faz mal segurar pum?

Em uma sala cheia de pessoas é natural, para ter um bom convívio, que as pessoas segurem puns e arrotos. Mas impedi-los sempre pode ser prejudicial à saúde.

“Tentar segurar o pum leva a um acúmulo de pressão e grande desconforto. Um acúmulo de gases intestinais pode desencadear distensão abdominal, com alguns sendo reabsorvidos na circulação e exalados na respiração. Segurar por muito tempo significa que o excesso de gases intestinais acabará escapando de forma incontrolável”, diz Clare Collins, professora de nutrição e dietética da Universidade de Newcastle.

Já no caso dos arrotos, a retenção pode causar dores que se confundem com as de problemas cardíacos.

Além disso, dependendo da força dos gases dentro do abdômen há risco de aumento da pressão arterial nas veias no entorno do ânus, provocando a formação de hemorroidas.

Em artigo publicado no The Conversation, Collins afirma que as flatulências são gases intestinais que entram no reto devido aos processos gastrointestinais habituais do corpo de digestão e metabolismo e depois saem pelo ânus.

Embora se pense que esses gases desempenham tarefas específicas que afetam a saúde, a produção excessiva de gases intestinais pode causar inchaço, dor, borborigmo (que significa sons estrondosos), arrotos e puns.

Ou seja, se estiver em uma sala cheia e sentir a necessidade de soltar gases, é melhor pedir licença e ir ao banheiro ou algum, lugar deserto. A melhor situação para a saúde digestiva de seu organismo é não prendê-lo por muito tempo.

Veja também

celebridades Tatá Werneck faz declaração para Bruna Marquezine no aniversário da atriz, em foto com a filha