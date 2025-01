Denise Fraga lamenta morte da mãe e presta homenagem emotiva: ''Mulher da minha vida''

A- A+

A atriz Denise Fraga usou as redes sociais, nesta quarta-feira (8), para comunicar a morte da mãe, Wilma Fraga, aos 83 anos. A carioca sofria de enfisema pulmonar — doença crônica e degenerativa que afeta os pulmões, comprometendo a capacidade respiratória — e realizava um tratamento paliativo há cerca de seis meses.



"Depois de muitos ensaios de despedida, a mulher da minha vida faz finalmente a sua estreia como estrela", escreveu Denise, por meio de publicação no Instagram.

Em depoimento ao jornal "Extra", em fevereiro de 2022, Denise afirmou que a mãe era sua "fã número 001" — e que ambas cultivavam uma relação de muita proximidade.

"Ela acompanha a novela, comenta no Instagram, liga pra mim... Sempre foi muito ao teatro, mais do que eu. Durante a pandemia, sofreu muito sem esse prazer. Eu ficava regulando, mas depois da vacina preferi vê-la feliz. Aos 80 anos e de cadeira de rodas, ela sai num empenho! Tenho muita admiração por ela, minha deusa da coragem. Se às vezes fico com preguiça ou penso em desanimar, eu me lembro da minha mãe. Ela é cardiopata, sofre do pulmão, é toda zoada, mas está aí firme e forte. Dribla as próprias dificuldades e vai passear, é isso que nutre ela", contou Denise à época.

