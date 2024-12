Devotos lança single "Vladimir Herzog", homenagem ao jornalista morto em 1975 pela ditadura militar

A- A+

Um dos símbolos da luta por democracia durante o período da ditadura militar brasileira, o jornalista Vladimir Herzog, assassinado pelo regime em 1975, é inspiração do novo single da banda Devotos, lançado nesta quinta (5).

“Vladimir Herzog”, de autoria de Celo Brown, Neilton e Cannibal, está disponível nas plataformas digitais, através do selo Red Star.

A luta do jornalista nos “anos de chumbo” reflete muito do pensamento da banda ícone do punk rock e hardcore e Patrimônio Cultural Imaterial do Recife.

“Vladimir Herzog é símbolo de uma época em que todo mundo tinha medo, mas ele não se calava. Ele acreditava, assim como eu acredito, que a arte é um mecanismo de salvação para a sociedade”, explica Cannibal.

O baixista e vocalista da Devotos retoma o pensamento de Herzog e sua relevância para os dias de hoje. “Estamos testemunhando aspectos culturais da ditadura voltarem de uma forma ainda pior, chegando pela internet e ganhando espaço na cabeça dos adolescentes brasileiros”, observa.

“Nesse cenário, precisamos lembrar das pessoas que, como Vladimir, lutaram pela nossa democracia. Precisamos exaltá-las ainda mais e apresentá-las aos nossos jovens, para que a mentira e a violência não ganhem mais terreno”, completa o vocalista.

Vladimir Herzog

Jornalista e cineasta, Herzog (então diretor da TV Cultura) foi chamado em 1975 para depor na sede do DOI-Codi sobre sua ligação com o Partido Comunista Brasileiro (PCB). Foi torturado e morto.

A versão oficial da época foi de que ele teria se enforcado com um cinto, e divulgaram a foto do suposto enforcamento.

Porém, em 1978, o legista Harry Shibata admitiu ter assinado o laudo necroscópico sem sequer ver o corpo, e a Justiça brasileira condenou a União pela prisão ilegal, tortura e morte de Vladimir Herzog.



