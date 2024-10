Disposta a manter a hegemonia, Globo prepara programação especial para os 60 anos em 2025

A- A+

O planejamento de uma grade de televisão requer tempo e atenção a uma série de minucias. No entanto, efemérides exigem um pouco mais. Em 2025, a Globo, que completará seis décadas no ar, prepara uma programação especial para celebrar este aniversário.



Em meio ao avanço das redes sociais, Youtube e serviços de streaming, a principal emissora do país pretende celebrar sua trajetória e mostrar que a tevê aberta segue firme e forte entre o grande público.



A Globo exibirá, em abril, uma maratona de 60 horas, com programas customizados para celebrar os 60 anos do canal. Uma espécie de “Vídeo Show” irá ao ar no dia 25 de abril, véspera dos 60 anos da Globo, a maratona vai culminar na noite de sábado, com um megaespetáculo ao vivo, direto dos Estúdios Globo.



“Com a mesma coragem que norteou as decisões de negócio da Globo ao longo de todos esses anos, nós olhamos para o futuro, acreditando na vitalidade do nosso negócio, do nosso mercado e do Brasil. Vamos continuar investindo fortemente em conteúdo, em tecnologia, em inovação e em novos negócios, oferecendo uma proposta de valor ao mercado cada vez mais potente, completa e diversificada”, defende Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo.

O carro-chefe dessa programação especial será o remake de “Vale Tudo”, que tem estreia prevista para março do ano que vem. Sob autoria de Manuela Dias e direção artística de Paulo Silvestrini, a trama trará discussões sobre caráter, ética e honestidade.



Taís Araújo e Bella Campos irão protagonizar os embates éticos entre a inocente Raquel e sua ambiciosa filha Maria de Fátima. Enquanto isso, Débora Bloch interpretará a emblemática vilã Odete Roitman, que foi imortalizada por Beatriz Segall. Cauã Reymond, Humberto Carrão e Renato Góes também integram o elenco.

“Estamos fazendo uma atualização vintage. Quem viu a novela vai surpreender com a nova narrativa. Quem não assistiu, vai ter contato com a potência dessa obra, fenômeno da dramaturgia brasileira completamente ancorada nos dias de hoje – nas tecnologias, questões éticas e conceitos atuais”, adianta a autora.

Antes de março, porém, a programação festiva terá início com a quinta temporada do programa “The Masked Singer Brasil”. Agora sob o comando de Eliana, a produção homenageará uma paixão nacional: as novelas.



O reality terá ainda apresentações embaladas por trilhas de novelas que foram destaques no canal ao longo destas seis décadas. Tony Ramos e o cantor Belo são as grandes novidades na bancada de jurados. Eles estarão ao lado de Sabrina Sato e Tatá Werneck.

“É uma alegria enorme para mim, comemorar 20 anos aos domingos com essa estreia no ‘Masked’, neste ambiente musical no qual eu estive por tantos anos. E viver essa experiência com esse lado lúdico das novelas, tendo Tony Ramos ao meu lado, é uma emoção muito grande”, celebra Eliana.

Ainda no ano que vem, o horário nobre ganhará um reforço de peso. Há 25 anos à frente do “Mais Você”, Ana Maria Braga fará sua estreia na grade noturna. Ela comandará a versão nacional de “Next Level Chef”, o novo reality culinário da Globo.



A produção conta com três cozinhas diferentes em três andares, e os participantes serão desafiados a cozinhar em uma das três cozinhas, em ambientes completamente distintos em termos de recursos, utensílios e ingredientes.



“Estou empolgadíssima de estar no horário nobre da Globo e muito feliz com o projeto, que eu conheço e adoro. Culinária é uma paixão, então acho que é uma combinação que sempre dá muito certo”, vibra a apresentadora.



“The Masked Singer” – Estreia prevista para janeiro de 2025.

“Vale Tudo” – Estreia prevista para março de 2025.

“Next Level Chef” – Ainda sem estreia prevista.

