"Divertida mente 2" é o filme que mais "bombou" no Google Brasil em 2024; confira o top 10

A- A+

Leia também

• Globoplay, Disney+, Max e Apple TV+: confira as estreias de dezembro de 2024 das plataformas

• Netflix: confira as estreias de dezembro de 2024 da plataforma

• Prime Video: confira as estreias de dezembro de 2024 na plataforma

Não é de se espantar que o filme de maior bilheteria da história do cinema no Brasil fosse também o mais "bombado" no Google Brasil em 2024. "Divertida mente 2" está no topo da lista dos dez longas-metragens que estiveram em alta nas pesquisas no site de busca, segundo dados adiantados ao Globo com exclusividade.

Na sequência do pódio aparece " Deadpool & Wolverine" em segundo lugar e "Ainda estou aqui", que acaba de receber duas indicações ao Globo de Ouro 2025 (melhor filme de língua não-inglesa e melhor atriz de drama, para Fernanda Torres), em terceiro.

Confira abaixo o ranking conmpleto.

Divertida Mente 2

Deadpool & Wolverine

Ainda Estou Aqui

A Forja

Meu Malvado Favorito 4

Oppenheimer

Planeta dos Macacos: O Reinado

Pobres Criaturas

Todos Menos Você

Saltburn

Veja também

ESTREIA 'Cem anos de solidão' de García Márquez chega à Netflix para 190 países