Cinema Do Globo de Ouro ao Oscar? Entenda o impacto da conquista na indicação de Fernanda Torres Depois do reconhecimento no Globo de Ouro, a indicação de Fernanda Torres ao Oscar ganha ainda mais projeção internacional; crítico de cinema comenta sobre a campanha da atriz

O feito de Fernanda Torres ao vencer o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro, por sua atuação em “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, na premiação de domingo (5), tem peso de Copa do Mundo para o cinema brasileiro.

A última e única conquista do Brasil na premiação foi há 26 anos, com o longa “Central do Brasil” (1998), também de Salles, tendo Fernanda Montenegro indicada ao prêmio que agora presenciou a filha conquistar.

Antes dessa vitória inédita, poucos artistas nacionais estiveram entre os indicados ao prêmio, a exemplo de Sônia Braga - com três indicações - Daniel Benzali, brasileiro radicado nos Estados Unidos, indicado ao prêmio de Melhor Ator em Série de Drama, em 1996, pela atuação em “Murder One” (1995-1997) e Wagner Moura, selecionado ao prêmio de Melhor Ator em Série de Drama, em 2016, pelo papel de Pablo Escobar na série “Narcos” (2015-2017).

Oscar à vista?

Depois do reconhecimento no Globo de Ouro, a indicação de Fernanda Torres ao Oscar ganha ainda mais projeção internacional entre as mais cotadas para vencer o Oscar, apesar da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que seleciona e julga os vencedores, não necessariamente se basear em outras premiações de destaque mundial. Mas qual o real impacto dessa conquista internacional da atriz brasileira na campanha brasileira pela estatueta dourada?

“Ainda que o Oscar não siga imediatamente e exatamente as indicações e premiações do Globo de Ouro, nesse caso da Fernanda Torres, acho que a vitória foi muito valiosa, porque ela vinha numa campanha muito profissional, muito bem recebida. Mas a gente sabe que as outras concorrentes também faziam as suas campanhas com as produtoras, o marketing desses conglomerados poderosos do cinema. Mas a campanha, ainda que super profissional, competente, bem feita da Fernanda Torres, corria por fora da raia”, avalia Luiz Joaquim, crítico de cinema e programador do Cinema São Luiz.

Visibilidade

Apesar de não ser um fator determinante para vencer o Oscar, levar o Globo de Ouro mesmo “correndo por fora” em uma disputa com nomes de peso do cinema mundial como Nicole Kidman ("Babygirl"), Angelina Jolie ("Maria Callas"), Kate Winslet ("Lee"), Tilda Swinton ("O Auarto Ao Lado") e Pamela Anderson ("The Last Showgirl") dão corpo ao trabalho de Fernanda Torres, que atrai ainda mais atenção da crítica nos Estados Unidos, determinante para elevar suas chances de vitória.

“Quando ela ganha o prêmio no Globo de Ouro - e ela vence como um azarão - isso gera não só uma comoção no caso do Brasil, mas também uma curiosidade do público norte-americano. Então, se ela era só uma desconhecida e as pessoas olhavam enviesado para ela, agora com o Globo de Ouro e com os outros prêmios que ela tem levado e o filme tem angariado pelo mundo, as pessoas vão passar a olhar para ela com outros olhos. Então, acho que essa premiação do Globo de Ouro, de fato, ajudou bastante”, avalia o crítico.

Desbravadora

A premiação não foi a primeira conquista internacional inédita que Fernanda Torres trouxe para o Brasil. Em 1986, com apenas 20 anos de idade, a atriz conquistou a Palma de Ouro de Melhor Atriz no Festival de Cannes, pela interpretação em “Eu sei que vou te amar”, de Arnaldo Jabor.

“Fernanda Torres ganhar o Oscar seria um milagre, porque ela interpreta em português. E os votantes do Oscar são norte-americanos, na maioria. Os votantes do Globo de Ouro são jornalistas estrangeiros, são pessoas que estão habituadas a ver filmes legendados, é outra relação com a performance. Não passa pelo idioma falado em inglês, mas no Oscar sim, então se ela ganha o Oscar é um milagre. Mas com a vitória do Globo de Ouro, acho que ela chega com um peso bastante impressionante”, completa Luiz Joaquim.

