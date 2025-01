A- A+

Cinema Globo de Ouro: Tilda Swinton reage com vitória de Fernanda Torres e viraliza nas redes; assista Atriz britânica, concorrente na mesma categoria da brasileira, vibrou com o resultado e parabenizou Fernanda Torres pela conquista

Um vídeo com a reação das seis concorrentes ao anúncio de Fernanda Torres na categoria Melhor Atriz em Filme de Drama, na premiação do Globo de Ouro, neste domingo (5), a efusividade da atriz Tilda Swinton, que comemorou bastante o feito da brasileira, chamou atenção dos internautas e viralizou nas redes.

A brasileira venceu pela atuação no filme "Ainda estou aqui", de Walter Salles, desbancando nomes de peso como a própria Tilda Swinton ("O quarto ao lado"), Nicole Kidman ("Babygirl"), Angelina Jolie ("Maria Callas"), Kate Winslet ("Lee") e Pamela Anderson ("The last showgirl").

Assista:



muito bonita a reação da Tilda quando anunciaram a vitória da Fernanda pic.twitter.com/LpurFPelxU — Philippe (@PhAugusto) January 6, 2025



Nas imagens, a atriz britânica aplaude de pé o anúncio do prêmio feito pela atriz Viola Davis e vai até Fernanda para parabenizá-la pelo prêmio.



A reação generosa de Tilda logo viralizou e conquistou o carinho dos brasileiros, que deixaram diversas mensagens em sua rede social, convidando-a para visitar o Brasil.

Fernanda comentou, em entrevista a GloboNews, sobre o gesto de Tilda. "Quando fui andando pro palco, pessoas que admiro tanto aplaudindo, a Tilda veio na mesa da gente super emocionada, muito lindo", contou a brasileira.





