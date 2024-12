A- A+

Região Metropolitana do Recife Documentário "Abreu e Lima: Uma cidade de Joelhos" será exibido nesta segunda-feira (23) "Abreu e Lima: Uma cidade de Joelhos", conta com 24 minutos de duração

O documentário "Abreu e Lima: Uma Cidade de Joelhos", contemplado pela Lei Paulo Gustavo, será exibido ao público nesta segunda-feira (23), a partir das 19h, no auditório do Cineteatro da Secretaria de Cultura, no bairro da Boa Esperança, no município, que fica na Região Metropolitana do Grande Recife. A exibição tem entrada gratuita.

O curta-metragem, que conta com 24 minutos de duração, promete, através de entrevistas feitas nas comunidades religiosas locais, identificar as razões por trás da notável busca pela fé entre os moradores do município.

Abreu e Lima: Uma cidade de Joelhos

Segundo dados do Instituto Brasileiro Geográfico e Estatística (IBGE), a cidade de Abreu e Lima é o lar de uma porcentagem de evangélicos que já supera a média nacional, evidenciando uma transformação significativa no cenário religioso do município. Com uma rica diversidade de crenças, o município conta com 35% de sua população declarada protestante, enquanto a média nacional é de 32%.

As filmagens, produzidas ao longo deste ano, incluem, além de pastores que falam da espiritualidade dos membros de suas igrejas e da busca incessante pela palavra de Deus, imagens deste universo da fé, desde momentos de consagração através dos louvores, até o choro do pecador arrependido.

O documentário

A direção, produção e roteiro do documentário são assinados pelo jornalista Gamal Nasser.

"Através deste documentário, quero mostrar que a busca pela fé vai além das práticas religiosas; é uma busca por identidade, solidariedade e transformação social. Abreu e Lima é um exemplo das mudanças que estão acontecendo em todo o Brasil, e espero que este trabalho provoque reflexões sobre a religiosidade nos dias atuais", afirma o jornalista.

Participaram da composição do curta-metragem, os líderes religiosos das igrejas Assembleia de Deus, Batista, Advec e Igreja do Amor, além do coordenador do curso de Ciências da Religião, da Universidade Católica de Pernambuco, Luca Pacheco.

A captação de imagens contou com a participação de Mateus Gabriel. A direção de arte e edição final teve a condução do videomarker Adriano Santos.

O documentário também estará disponível através das redes sociais, como YouTube e Instagram, além de exibições abertas ao público nos templos religiosos que participaram do projeto.

