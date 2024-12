A- A+

EXPOSIÇÃO Cores do Sertão: identidade da Região é exaltada em mostra coletiva no Bairro do Recife Com mais de 40 obras expostas na Livraria Jaqueira, exposição é culminância de aulas ministradas pela artista Andréa Spinelli

O Sertão que inspira cantorias, prosas e cordéis, tal qual outros tantos "fazeres artísticos", também é lampejo para artistas que pintam em óleo sobre tela e declamam com pincéis o sagrado, o profano, o árido e o tempo da Região.



Foi com este mote que a artista plástica Andréa Spinelli deu vazão para que mais de 40 obras ganhassem exposição em mostra coletiva aberta nesta quinta-feira (19), na Livraria Jaqueira, no Bairro do Recife.



A mostra "Cores do Sertão", em cartaz até o próximo dia 2 de janeiro, traz à tona a culminância de alunos do estúdio em que Spinelli ministra aulas, levando para a exposição o trabalho como resultado do aprendizado.







"A mostra retrata o Sertão em diversos aspectos, em sua natureza, em suas crenças religiosas (...) As obras são assinadas por alunos do estúdio, e cada um à sua maneira e com técnicas diversas, com liberdade de escolhas dos temas voltados para a Região", explicou Andréa Spinelli, curadora da mostra e à frente do Andréa Spinelli Art Studio.

A água como inspiração

"Aquarelista em formação", é assim que Roberta Oliveira, aluna do curso de Spinelli, se denomina.



Na mostra, é com a obra intitulada "Submersa nas Águas de Gonzaga" que Roberta retratou o Sertão que a inspira: o das águas.



"Escolhi a igreja submersa na barragem que tem o nome de Luis Gonzaga. Uma igreja do Sagrado Coração de Jesus em Petrolândia. Amo a imagem (...) Amo água, a natureza, me dão energia, tenho vínculo e me encantam. Foi nisso que me inspirei para fazer a obra de minha primeira mostra", conta Roberta que complementa ressaltando o olhar de Andréa Spinelli para a arte.

Quadro "Submersa nas Águas de Gonzaga", de Roberta Oliveira | Crédito: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

"Andréa tem um olhar maravilhoso para obras de aquarela, lápis de cor... Ela ajudou muito no processo de todo mundo que está expondo na mostra, compartilhando seu conhecimento, ensinando e participando".

Diversidade nas obras

Distribuída em setores, a mostra traz quadros com religiosidades do Sertão, animais que simbolizam a Região e também o céu evidenciado em estrelas, entre outros aspectos característicos.



Personalidades, moradias e a vegetação também foram inspirações para os alunos, que assim como a mostra, são diversos em idade, profissão, entre homens, mulheres e também crianças.



O advogado Marcelino Quirino, inicialmente "amador" no desenho, passou a tomar gosto a partir de técnicas apreendidas durantes as aulas no curso de Andréa.

Marcelino Quirino tem obras sacras expostas na mostra | Crédito: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

"A mostra é o resultado de quatro anos de estudo com Andréa. E não basta pegar o lápis e desenhar, tem muita técnica, muitos detalhes que são descobertos na prática, no desenho", conta o advogado, que ressalta a arte como meio de alimentar a mente.



"Eu não tinha técnica nenhuma, gostava de desenhar mas de forma amadora (...) Comecei a desenhar como uma forma de higiene mental, ainda me acho um estudante da arte e não me vejo como artista. Pra mim a arte tem uma conotação de prazer", discorre Marcelino, que assina dois quadros sacros na mostra.

Serviço

Mostra Coletiva "Cores do Sertão"

Quando: até 2 de janeiro

Onde: Livraria Jaqueira (Bairro do Recife)

Acesso gratuito

Informações: @andreaspinelliartstudio

Veja também

ASTROLOGIA Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta-feira (20)