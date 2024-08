Dono de nova mansão e herdeiro de Leonardo, Zé Felipe largou estudo aos 14 anos

A- A+

A informação foi resgatada por internautas nas redes sociais desde que Zé Felipe passou a expor, em imagens ostensivas no Instagram, a nova mansão luxuosa para a qual ele se mudou, nesta semana, ao lado da mulher — a influenciadora digital Virginia Fonseca — e das filhas Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1.



O filho do sertanejo Leonardo estudou apenas até os 14 anos de idade e abandonou a escola, na adolescência, com a permissão do pai. De lá pra cá, o rapaz, hoje com 26 anos, nunca mais tirou do armário os cadernos e livros.

O fato foi motivo de espanto para vários seguidores do jovem cantor. " Zé Felipe já nasceu herdeiro. Se terminasse a escola aí que eu me surpreenderia", ironizou uma internauta, por meio do X. "Zé Felipe tem só até a sétima série, mesmo sendo filho do Leonardo e podendo estudar na melhor escola do país", surpreendeu-se, em tom de revolta, outra usuária do microblog.

Num post antigo realizado por meio do Instagram, o cantor revelou que abandonou a escola após repetir três vezes o oitavo ano (a antiga sétima série do Ensino Fundamental). No colégio em que estudava, ele passava o dia trancado no banheiro — e atrapalhava os demais colegas, já que se tornou um "problema" na instituição de ensino. Nesse período, ele começou a se projetar no universo musical, como cantor.

"Parei no 7º ano. Não é exemplo, não é bonito, mas parei. Foi quando eu comecei a fazer show, trabalhar... E não dava para conciliar. E eu já tinha 'bombado' três vezes no 7º ano", rememorou ele, há três anos, numa publicação no Instagram.



Leonardo também já tocou no assunto publicamente.

"Com 14 anos, meu filho parou de estudar. Ele ia para o colégio e ficava trancado no banheiro. Todo o santo dia a Poliana (a mãe) ia ao colégio. Teve um dia que ele falou que não queria mais estudar, que ninguém no mundo ia fazer ele estudar. Aí veio o povo, os mais velhos, dizendo que eu não podia deixar isso. Aí eu falei: 'Só se eu matar ele'. Não adiantava... Ele ia para a escola, atrapalhava o povo. Saiu da escola e ficou me atentando em casa o dia inteiro", recordou o pai, aos risos, numa entrevista antiga ao canal da nora.

À época, o sertanejo convenceu o filho a se matricular num curso com o método japonês Kumon, que usa a repetição como forma de fixação no aprendizado. Não deu certo. "Falei para ele pelo menos fazer um Kumon, com aulas de português e matemática só. Seria meia hora para cada aula. Ele, muito emburrado, topou, mas só fez 15 dias. Ele chegou para mim e disse: 'É, pai, português até que sou bom, o que me derruba é matemática. E ele ficou sem fazer nada, arranhando violão e atrás de quenga", continuou Leonardo, na mesma entrevista.

