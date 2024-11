A- A+

Música Ecad repassa mais de R$ 13 milhões em direitos autorais por músicas que tocaram no Rock in Rio O repasse foi distribuído para mais de 3.300 autores

O Escritório Central de Arrecadação e Direitos (Ecad) repassou para músicos e compositores, neste mês de novembro, os valores referentes ao direitos autorais das músicas que tocaram na última edição do Rock in Rio, realizada em setembro, no Rio de Janeiro.

Segundo a instituição, foram mais de R$ 13 milhões de repasse, distribuídos para mais de 3.300 autores.

Em nota enviada à imprensa, o Ecad afirma que registrou 3.051 músicas tocadas ao longo dos sete dias de festival, sendo mais de 52% de canções do repertório nacional e mais de 36% do internacional, além de 11% de músicas ainda pendentes de identificação.

O Rock in Rio também recebeu o Selo de Reconhecimento do Ecad, que certifica shows e eventos adimplentes e comprometidos com a Lei dos Direitos Autorais (9.610/98), por ter sido o primeiro festival de grande porte no país a pagar direitos autorais no Brasil.

"Temos o Rock in Rio, que é adimplente com direitos autorais há 40 anos, como um exemplo a ser seguido no Brasil", afirmou a superintendente do Ecad, Isabel Amorim.

"Se todos os organizadores de shows e festivais e responsáveis por espaços que tocam música adotassem esse compromisso de valorizar a classe musical, não teríamos uma inadimplência tão alta em tantos segmentos como temos no país", concluiu.

