Ellen DeGeneres deixa os EUA com a mulher após vitória de Trump: ''Nunca mais voltarão''

A apresentadora e comediante Ellen DeGeneres e a atriz australiana Portia de Rossi — que são casadas desde 2008 — deixaram os Estados Unidos e se mudaram para o Reino Unido após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais, no início deste mês, de acordo com o site americano "TMZ", especializado na cobertura de celebridades.

A humorista de 66 anos e a protagonista da série "Arrested development" (2019-2003), de 51, se preparam agora para colocar à venda a mansão onde moravam — em Montecito, na Califórnia —, com o objetivo de recomeçar a vida no exterior, como relatam ao site "The Wrap" pessoas próximas às duas.



"As duas provavelmente nunca mais voltarão aos EUA de forma permanente", ressalta uma fonte.



Pessoas próximas às duas contam que a dupla decidiu "sair correndo" do país imediatamente após a vitória do presidente eleito sobre Kamala Harris, algo que as deixou "muito desiludidas".



Apoiadora de Kamala Harris, Ellen DeGeneres realizou uma doação de US$ 3,3 mil para a campanha da candidata à presidência pelo Partido Democrata.

