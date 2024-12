A- A+

RIO DE JANEIRO Encalhada há oito meses, mansão de Elis Regina com vista para o mar tem preço reduzido Endereço onde morou a cantora durante cinco anos fica no bairro carioca de São Conrado

A mansão onde viveu Elis Regina entre 1967 e 1972 — e que serviu de palco para a pomposa festa de casamento da cantora com o compositor e produtor Ronaldo Bôscoli — está mais barata.



Encalhada há oito meses, desde que foi colocada à venda, a casa com vista para a Praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, teve o valor reduzido em R$ 500 mil, de R$ 8 milhões para R$ 7,5 milhões.



Nas redes sociais, o anúncio do imóvel repercutiu entre internautas. "Esse endereço deveria ser um local de visitação, e não moradia. Com tantas histórias da Elis Regina..." sugeriu um usuário do Instagram. "É uma preciosidade", acrescentou mais uma pessoa.

Com 350 metros quadrados, a casa possui características dos anos 1950, com portas altas e janelas de madeira. A fachada é azul e branca e, dentro, segue uma paleta mais neutra. São três quartos, além de uma suíte, sala de estar, banheiro, lavabo, piscina, sauna seca e deque com vista para a praia.

No endereço luxuosa na Avenida Niemeyer, Elis Regina viveu fatos marcantes. Foi ali que nasceu o primogênito João Marcello Bôscoli, em 1970.



Também ali desenrolaram-se as discussões homéricas entre a cantora e o marido, devido às traições do homem. Numa dessas ocasiões, aliás, a artista atirou ao mar toda a coletânea de discos do Frank Sinatra, que era a favorita de Ronaldo Bôscoli.

Desde 2011, o dono da propriedade é um executivo francês, especialista em imóveis de luxo, e estava disponível para aluguel por R$ 5 mil (cada noite).

