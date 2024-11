"Enfeitiçados": tudo o que você precisa saber sobre a nova animação musical da Netflix

A- A+

“Enfeitiçados” é a primeira animação da Skydance Animation (estúdio comandado por John Lasseter, diretor de “Toy Story”) para a Netflix. O longa-metragem estreia nesta quinta-feira (22), reunindo uma equipe premiada e com passagens por grandes estúdios de animação.

Para começar, o filme é dirigido por Vicky Jenson, que na DreamWorks trabalhou em “O Espanta Tubarões” (2004) e “Shrek” (2001). Vindos da Disney, a animação musical tem trilha sonora assinada pelo compositor Alan Menken (“A Bela e a Fera”) e letras de Glenn Slater (“Enrolados”).

Com uma equipe com essa bagagem, seria difícil a produção não emular elementos característicos de suas rivais. “Enfeitiçados” reúne música e uma história de princesa, como nos clássicos da Disney, além de personagens cômicos em tom debochado, bem ao estilo DreamWorks.



Apesar das semelhanças, o longa tenta trilhar um caminho próprio e original, embora, por vezes, acabe escorregando nesta tentativa. Embora a investida não resulte em um novíssimo clássico das animações, os personagens carismáticos, o enredo interessante e o visual atraente fazem a experiência valer a pena.

“Enfeitiçados” conta a história da princesa Ellian, filha dos governantes de Lumbria. Após os seus pais serem transformados em monstro por um misterioso feitiço, ela assume o controle do reino, mas precisará embarcar em uma aventura para reverter a magia e salvar sua família.

Um dos destaques do filme é a construção de um universo único. Lumbria é um reino mágico, como nos contos de fadas, povoado por criaturas místicas e animais híbridos, mesclando o estilo medieval à alta tecnologia em sua ambientação. Tudo isso é representado em abundância de cores que saltam aos olhos.

A trilha sonora nem de longe consegue emplacar uma música “chiclete”, daquelas que você permanece cantando mesmo após o fim do tempo de tela. Por outro lado, permanece na mente do espectador as reflexões sobre novos arranjos familiares e os laços entre pais e filhos proporcionados pela jornada de Ellian.

Para quem for assistir à dublagem original, em inglês, vale destacar ainda o elenco de vozes estrelado por Rachel Zegler, John Lithgow, Jenifer Lewis, Nathan Lane, Tituss Burgess, Javier Bardem e Nicole Kidman.

