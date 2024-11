A- A+

DANÇA Espetáculo de flamenco LauD acontece no Recife, nesta quarta (20); confira Apresentação chega no Teatro Barreto Júnior unindo o Nordeste com a região espanhola de Andaluzia

O espetáculo de flamenco LauD chega no Teatro Barreto Júnior, no bairro do Pina nesta quarta-feira (20), às 19h30. A apresentação realiza um intercâmbio cultural entre o Nordeste brasileiro com a comunidade autônoma espanhola de Andaluzia.

LauD foi idealizado pela fundadora da escola de flamenco Flamencura, Rafaela Wanderley, para conceber a dualidade das raízes e crenças dessas duas culturas. O show é dividido em três atos – Rocio, Noite de San Juan e Flamencura -, unindo dança, música e figurinos do Nordeste e da região do sul da Espanha.

O espetáculo de flamenco LauD vai representar as peregrinações religiosas, as festividades de São João e as influências árabes e judaicas que permeiam as tradições de ambas as regiões.

''A busca pelo que é comum entre as culturas pernambucana e andaluza revela uma unidade implícita. Quando observamos o canto do aboiador ao lado do cante flamenco, ou o gibão nordestino e os trajes folclóricos espanhóis, percebemos uma conexão que vai além da superfície e nos aproxima'', destaca Rafaela Wanderley.

A idealizadora também assina a coreografia de LauD junto com André Pimentel, La Negra (Ana Medeiros), Mariana Abreu e Milene Muñoz. O show contará com 24 bailaoras no palco, incluindo a diretora e coreógrafa.

LauD é encenado com música ao vivo executada por quatro artistas, três deles trazidos ao Recife pelo Instituto Cervantes: o guitarrista Allan Harbas, a flautista Camila Latenek, e a cantora Isadora Arruda. Já a percussão será comandada pelo pernambucano Mek Mouro. A também pernambucana Laís Senna ficará responsável pelo canto do aboio.

SERVIÇO

Espetáculo de flamenco LauD

Quando: 20 de novembro, 19h30

Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estudante Jeremias Bastos, 121, Pina

Ingressos a partir de R$ 60 (antecipado); R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira) no dia do espetáculo, no Guichê Web

Informações: @flamencura.recife

