Teatro Espetáculo "O auto da barca do inferno" apresenta temporada no Sec Ler Goiana, em novembro Peça é encenada por alunos do Curso de Teatro na Melhor Idade Professor Júnior Pernambuco; apresentações acontecem nos dias 7, 8, 21 e 23/11, às 19h

O Sesc Ler Goiana receberá, no mês de novembro, nos dias 7, 8, 21 e 23/11, às 19h, uma curta temporada do espetáculo "O auto da barca do inferno", de Gil Vicente, apresentado pelos estudantes do Curso de Teatro na Melhor Idade Professor Júnior Pernambuco.



"O auto da barca do inferno" é um texto dramático do escritor português Gil Vicente escrito em 1516. Nessa obra teatral, pecadores se veem obrigados a embarcar na barca do inferno, apesar de terem a falsa convicção de que merecem um lugar no céu. O diabo é o condutor dessa barca, enquanto um anjo está encarregado da barca da glória.



Ingressos serão vendidos no teatro, antes das apresentações, e custam R$ 5,00 + um quilo de alimento não perecível.

SERVIÇO:

Espetáculo "O auto da barca do inferno", por alunos do Curso de Teatro na Melhor Idade Professor Júnior Pernambuco

Quando: 7, 8, 21 e 23/11, às 19h

Onde: Teatro do Sesc Ler Goiana (R. Josias de Albuquerque, s/n - Centro, Goiana)

Ingressos: R$ 5 + 1 kg de alimento não perecível

