Espetáculo "O Sonho Não Acabou" resgata história do Movimento de Cultura Popular

O espetáculo “O Sonho Não Acabou” retorna à cena nesta terça-feira (19), às 15h, na sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan-PE). Em sua terceira temporada, a peça fará 20 apresentações gratuitas em diferentes espaços do Recife.

A montagem conta a história do Movimento de Cultura Popular (MCP), iniciativa com o propósito de educar e garantir o acesso à cultura para a população do Recife. Criada em 1960, contou com a participação de intelectuais, políticos e artistas, como Paulo Freire, Ariano Suassuna, Miguel Arraes e Abelardo da Hora.

Carlos Amorim assina o texto e a direção da obra, com coreografia de Simone Santos e produção executiva de Renata Mascarenhas. A nova temporada conta com incentivo do SIC do Recife (Sistema de Incentivo de Cultura do Recife).



“O Sonho Não Acabou” estreou em 2010, durante as comemorações dos 50 anos do MCP. Em 2023, a peça realizou oito sessões, sendo seis em praças que a iniciativa de cultura popular criou e duas no Sítio Trindade, antiga sede do movimento histórico.

Ao propor um resgate histórico em cena, o espetáculo trabalha questões como memória e pertencimento. Além do Iphan, estão agendadas apresentações em escolas públicas, praças e unidades do Compaz.

Confira a agenda de apresentações da peça:

19/11, às 15h - IPHAN

21/11, às 16h30 e 19h - Escola Clotilde de Oliveira

22/11, às 16h30 e 19h - Escola Estadual de Beberibe

23/11, às 19h - UR7 Várzea (Comunidade do Boi da Mata, Olegário)

26/11, às 16h30 e 19h - Escola Tomé Gibson

27/11, às 19h - Escola Alfredo Freire

02/12, às 10h - Compaz Miguel Arraes

03/12 às 19h - Comunidade do Bongi

04/12 às 19h - Comunidade de Santo Amaro

Serviço:

Estreia do espetáculo “O Sonho não Acabou”

Quando: nesta terça-feira (19), às 15h

Onde: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Rua Floriano Peixoto, 160, bairro de São José)

Entrada gratuita

Informações: (81) 98709-1294



