Luto Esposa de Faustão lembra presença de Caçulinha em sua 1ª viagem com o apresentador: "Gargalhadas" Maestro do 'Domingão do Faustão' era um dos três padrinhos do casal

Luciana Cardoso, esposa de Fausto Silva, fez uma homenagem ao músico Rubens Antônio da Silva, o Caçulinha, que morreu aos 86 anos nesta segunda-feira (5), no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo.



Caçulinha foi um grande companheiro de palco do apresentador na época do “Domingão do Faustão”, e ela relembrou momentos divertidos que passou na companhia daquele que veio a ser um dos padrinhos de seu casamento.

“Quando conheci o Fausto em 2001, a primeira viagem que fizemos, nós tivemos a companhia desses dois amigos: Vicente Raiola e Caçulinha. Essa dupla era muito divertida”, iniciou ela.

“A viagem incluiu muitas gargalhadas e demonstrações de amizade entre eles. Nesses dias, me senti dentro de um roteiro digno das grandes comédias italianas. Raiola, Caçula e Luiz Schimidt foram os três padrinhos do Fausto escolhidos para o nosso casamento. Os três já se foram e deixaram muita saudades na nossa família”, disse ela.

“Vai em paz, querido Caçula.”

Mais cedo, Faustão também lamentou a morte de Caçulinha. “Caçula é um dos meus amigos mais antigos, somos amigos e irmãos desde 1965. Eu o conheci apresentando um programa de rádio chamado Rádio Baile, em Campinas. Desde lá, tivemos uma convivência absurda de viajar junto, de dividir a vida, de curtir os altos e baixos da vida. Foi um prazer ter trabalhado com ele. Um ótimo caráter, um cara criativo com quem convivi bastante”, disse ele, de acordo com a coluna Play, do Globo.

Quem foi Caçulinha?

Conhecido por suas participações no Domingão do Faustão, Caçulinha era quem produzia a trilha sonora do programa ao vivo por mais de 20 anos.

"Uma vida de dedicação à música popular brasileira. O maestro, com ouvido absoluto, que tocou com os grandes artistas, gravou mais de 30 discos e divertiu muita gente por 60 anos na televisão, deixa um legado imenso de amor à arte."

O velório está previsto para acontecer na Capela do Cemitério São Paulo, em Pinheiros, na Zona Oeste da capital paulista, das 11h às 15h. O sepultamento será às 16h no mesmo local.

