Estrela de Bollywood é atacado a facadas dentro de casa e tem lesão grave na medula espinhal

Na madrugada desta quinta-feira (16), um ataque chocou Bollywood e seus milhares de fãs ao redor do mundo.

O ator Saif Ali Khan, de 54 anos, foi esfaqueado em sua residência em Mumbai durante uma tentativa de roubo.

O astro, que está estável após uma cirurgia de emergência, sofreu seis ferimentos, incluindo um que quase atingiu sua espinha.

Saif Ali Khan é conhecido no cinema indiano por uma carreira que se estende por três décadas e mais de 70 filmes em seu portfólio.

Ele esteve em grandes sucessos de Bollywood como "Dil Chahta Hai" (2001), "Kal Ho Naa Ho" (2003) e "Hum Tum" (2004), que lhe rendeu o Prêmio Nacional da Índia de Melhor Ator. Recentemente, ele estrelou grandes sucessos como "Tanhaji" (2020) e "Devara Part 1" (2024).

Além de sua carreira cinematográfica, Saif também foi pioneiro no universo do streaming na Índia, protagonizando a série "Jogos Sagrados' (Sacred Games), da Netflix, em 2018.

Ele é parte de uma das dinastias mais prestigiadas do país: seu pai, Mansoor Ali Khan Pataudi, foi capitão da seleção de críquete indiana, e sua mãe, Sharmila Tagore, é uma renomada atriz.

Detalhes do ataque

Segundo as autoridades, o incidente ocorreu por volta das 2h30 da manhã no apartamento onde Saif mora com sua esposa, a também estrela de Bollywood Kareena Kapoor Khan, e seus dois filhos pequenos.

O intruso, cuja identidade ainda é desconhecida, teria usado um poço de construção para acessar o prédio e entrou no apartamento sem ser detectado pelo sistema de segurança.

Ao perceber a presença do invasor, Saif tentou intervir, o que resultou em uma briga.

O Hospital Lilavati, informou que Saif sofreu uma lesão grave na medula espinhal torácica, causada por uma faca que ficou alojada na coluna.

A cirurgia para remover o objeto durou cerca de duas horas e incluiu reparos em um vazamento de fluido espinhal.

Além disso, o ator recebeu tratamento para outros dois ferimentos profundos: um na mão esquerda e outro no pescoço. Os médicos confirmaram que ele está fora de perigo e em processo de recuperação.

Caso é investigado

Em comunicado à imprensa, os representantes de Saif afirmaram: “Todos os membros da família estão seguros. Agradecemos o apoio dos fãs e pedimos paciência enquanto o caso é investigado pelas autoridades.”

A polícia de Mumbai iniciou uma investigação detalhada sobre o caso.

De acordo com o vice-comissário de polícia Dixit Gedam, as imagens das câmeras de segurança do prédio estão sendo analisadas, mas não mostram nenhuma entrada suspeita pelo hall principal, corroborando a hipótese de que o intruso utilizou uma rota alternativa.

Sete equipes foram mobilizadas para rastrear o suspeito, que permanece foragido. O ataque gerou uma grande comoção em Bollywood.

Amigos, colegas de trabalho e fãs de Saif compartilharam mensagens de apoio nas redes sociais.

Os filhos do ator, Ibrahim Ali Khan e Sara Ali Khan, também estiveram no Hospital Lilavati ao longo do dia, acompanhando a recuperação do pai.

Kareena Kapoor Khan, divulgou uma curta nota agradecendo o apoio recebido: “Este é um momento difícil para nossa família. Agradecemos a todos pelas orações e apoio.”

