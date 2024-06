A- A+

Redes Sociais Eterna Monica de "Friends", Courteney Cox Viraliza com trend "como minha mãe dançava nos anos 1980" Com mais de 860 mil visualizações em menos de 14 horas, atriz relembra sua participação em clipe de Bruce Springsteen

Atriz Courteney Cox, conhecida como a eterna Monica da série de televisão "Friends", viralizou nas redes sociais, após postar um vídeo lembrando sua participação no clipe da música "Dancing In The Dark" de Bruce Springsteen. A ideia foi entrar na brincadeira da trend "como minha mãe dançava nos anos 1980", que está ganhando a web há cerca de um mês.

Com um trecho da música "Smalltown Boy" da banda britânica de pop, Bronski Beat, a trend convida as mães e os pais que eram vivos nos anos 1980 a dançarem como se estivessem naquela época, mas imaginando que estão no meio de uma pista de discoteca.

No vídeo que foi ao ar no último domingo em sua conta pessoal e já soma mais de 860 mil visualizações, a Courteney Cox aparece com um casaco fechado e na sequência o retira, revelando a camiseta branca utilizada na sua participação no clipe que foi sucesso em 1984.

Em seguida, ela recorda a dança que fez e seus seguidores adoraram. "Nossa, me lembrei da primeira vez em que vi o vídeo e me apaixonei por você", disse uma fã.

Vale destacar que além da participação no clipe oficial da música "Dancing In The Dark", ela também dançou no palco do programada de televisão Saturday Night Live, ao lado deAdam Sandler.

Na ocasião, a dupla apresentou uma paródia onde o ator e comediante imitava o vocalista da banda Bruce Springsteen e Courteney fazia o papel dela mesma.

Com milhões de seguidores, Courteney Cox costuma utilizar suas redes para compartilhar um pouco da sua vida privada e lembranças de sua carreira artística com bom humor.

Embora tenha tido inúmeros trabalhos, foi no papel de Monica, uma das personagens principais da série 'Friends', que ficou no ar por 10 temporadas, que a atriz ficou marcada.

