MÚSICA Festival Digaí estreia neste sábado (17), com Charlie Dégaine e outras atrações, no Capibar O evento terá, também, Orquestra de Bolso e banda Breggae, DJs Babilônia, Sidade e Sangue nos Olhos, ao longo de 12 horas

Às margens do rio Capibaribe, ao longo de 12 horas de festa, nasce um novo evento no Recife: o festival Digaí, que acontece neste sábado (17), a partir das 16h, no Capibar, bairro de Monteiro, Zona Norte da Capital pernambucana.

A biodiversidade do rio que corta a cidade reflete-se na programação do festival, que marca o lançamento de Charlie Dégaine, artista francesa não-binária com fortes ligações com o Recife.

Também estão na line-up do Digaí a Orquestra de Bolso e a banda Breggae, além dos DJs Sangue no Olho, Babilônia e Sidade, da drag queen Condessa Cabalista e dos bailarinos Ranessa Laranjeiras e Wanderley Aires.

Digaí

Com realização da Pomme, do produtor Vinicius Carvalho, o Digaí foi uma ideia dele e de Charlie Dégaine, atração principal do festival, que apresentará seu EP, “Éclora”, lançado em março nas plataformas digitais.



O que seria, inicialmente, apenas um show de Charlie, acabou ganhando outra dimensão e se transformou em festival.

Charlie Dégaine tem 36 anos e nasceu em Paris. Mas, foi no Recife, onde viveu entre 2010 e 2018, que se descobriu e se desenvolveu como artista.

“A alegria foi uma coisa que eu aprendi aqui”, diz Charlie sobre sua passagem pela Veneza Brasileira, onde formou-se em teatro, dança popular, canto popular e clarinete e integrou a banda Hey Ho Charlotte.

“Recife para mim nutre a alma, tem uma beleza escancarada que, às vezes, nem é enxergada, né? É um lugar que ecoa muito em mim. Tive, realmente, essa coisa de me sentir, pela primeira vez na vida, em casa”, entrega Charlie.

No show no Digaí, Charlie apresentará as canções do EP “Éclora” e adiantará algumas do seu próximo trabalho, “Fura Neve”.

“Éclora”, sua estreia fonográfica, traz cinco canções escritas em francês e “pernambuquês”, duas delas diretamente ligadas à Capital pernambucana: “Capibaribe” e “Recife Ponte Viva”.

A banda que acompanhará Charlie terá os músicos Felipe Wolfenson (guitarra), Forllan (cavaquinho), Lucas Araújo (bateria) e Lucas Crasto (baixo).

Outras atrações

Apostando na diversidade musical da cidade, o festival Digaí contará, também, com a Orquestra de Bolso, que vem representando o frevo durante o ano inteiro, e a banda Breggae, que verte clássicos do brega no ritmo jamaicano.

Na programação musical – ininterrupta – também estão os DJs Sangue nos Olhos, Babilônia e Sidade.

A festa terá intervenções artísticas da drag queen Condessa Cabalista, que será a mestra de cerimônia, e dos bailarinos Ranessa Laranjeiras e Wanderley Aires.

O Digaí também contará com espaço de flash tattoo da Casa Fauno e estande da Titivillus Editora.

Sustentabilidade ambiental

Tudo isso sem esquecer do significado do local da festa: o Capibar, espaço de resistência, que é sede do Recapibaribe, ONG que realiza, todo dia 31 de agosto, o “Há Gosto Pelo Capibaribe”, num mutirão popular para coleta de lixo do rio Capibaribe.

Os alimentos arrecadados com os ingressos sociais serão doados para o Recapibaribe.



Programação Digaí

16h - DJ babilônia

19h - Orquestra de Bolso

20h30 - DJ Sidade

23h - Charlie Dégaine

0h30 - DJ Sangue no Olho

1h30 - Breggae

3h - DJ Sangue no Olho

Durante o evento - Condessa Cabalista, Ranessa Laranjeiras e Wanderley Aires

SERVIÇO

Festival Digaí, com Charlie Dégaine e várias atrações

Quando: Sábado (17), a partir das 16h

Onde: Capibar - Rua Tapacurá, 101, Monteiro - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 40, à venda no Sympla

