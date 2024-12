Festival Viva Reis reverencia cultura popular em homenagem à Mestra Maria Jacinta

A- A+

Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco, a 630 km da capital Recife, recebe nesta quinta-feira (12) o Festival Viva Reis. A edição deste ano celebra o centenário de Maria Jacinta, uma das maiores referências do reisado em Pernambuco e Patrimônio Vivo do Estado desde 2021. A programação começa Às 18h e é gratuita.



Sobre a homenageada

Dona Maria Jacinta, que há mais de 60 anos dedica sua vida ao folguedo dos Santos Reis, será homenageada com apresentações culturais que reforçam a importância dessa tradição secular, tradição no ciclo do Natal nesta época do ano.



A mestra, vanguardista da cultura popular de reis, nasceu em 1924, no Quilombo do Inhanhum, e desde a infância esteve imersa na cultura do reisado, uma prática que une fé, música e dança. Seu primeiro contato com a folia veio através dos avós, que celebravam o reisado "Reis de Palma no Inhanhum".



Na juventude, brincou no Reisado da Mestra Antônia Ferro e inspirada por essas vivências, fundaram em 1961 o “Reisado de Dona Jacinta” ao lado do marido e dos filhos. Desde então, o grupo se tornou um dos principais símbolos dessa tradição, envolvendo quatro gerações de brincantes, incluindo sua tataraneta Ana Cecília.

Programação do Festival Viva Reis

O evento receberá a apresentação do “Reisado de Dona Jacinta” - Patrimônio Vivo do Estado, conhecida por seu encanto visual e sonoro. Os figurinos coloridos, confeccionados manualmente, somam-se à harmônica melodia de pandeiros, sanfonas, triângulos e zabumbas, que embalam as danças de personagens como a borboleta, o boi e a burrinha.



O grupo mantém vivas as cantigas e os rituais, primeiro saudando o nascimento de Jesus, depois solicitando licença ao dono da casa onde se apresenta e, por fim, envolvendo o público em um espetáculo de fé e alegria. Um espetáculo imperdível para contemplar e emocionar nas noites de natal no sertão pernambucano.

Além do Reisado de Maria Jacinta, o festival contará com a participação de outros grupos, que vão animar as festividades, com cortejos, apresentação cultural e exposição. São eles: Reisado do Saruê - Herança Viva de Amarina – Patrimônio Vivo de Pernambuco; Reisado do Mestre Pretinho; Reisado da Mata de São José; Reisado do Lambedor; Reisado Mirim do Inhanhum; Reisado da Irmandade; Reisado do Curral Novo | Mestra Leonor; Reisado do Areal | Mestra Socorro; e Samba de Véio da Ilha do Massangano – Patrimônio Vivo de Pernambuco. Ao todo, são dez atrações.

O Festival Viva Reis 2024, é coordenado pelo movimento Viva Reis, iniciado em 2014, incentivo cultural do Governo do Estado de Pernambuco através da Fundarpe|Secretaria de Cultura e da Prefeitura Municipal de Santa Maria da Boa Vista.

SERVIÇO:

O quê: Festival Viva Reis

Quando: Quinta-feira, 12 de dezembro, a partir das 18h

Onde: Santa Maria da Boa Vista – PE

