A- A+

DESPEJO Filho de Mário Gomes pede para que internautas parem com mensagens de ódio contra a família Ator foi despejado da mansão onde morava desde 2002, no Rio de Janeiro

João Palma, filho de Mário Gomes, usou suas redes sociais nesta terça-feira, 17, para se pronunciar sobre a ordem de despejo que sua família recebeu na segunda-feira, 16. A mansão era lar da família desde 2002 e fica na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

"Vou pedir para vocês pararem com as mensagens ruins porque nunca fiz mala ninguém e ninguém da minha família fez mal a ninguém. Então peço que parem com esse ódio tão grande comigo", disse.



Anteriormente, ele já havia afirmado que não iria se pronunciar sobre o caso e prefere focar somente em sua carreira de música, mas disse que está recebendo muitas mensagens sobre o assunto.



"Não tenho tempo para perder com isso. Estou focado na minha carreira, entendeu? Tenho um projeto muito grande vindo aí por trás. Estou focado, não tenho tempo a perder. Bola pra frente e vamos seguir", afirmou na ocasião.



Entenda o caso

Desde 2019, Mário Gomes está envolvido em um processo de violação dos direitos trabalhistas.

Ele perdeu um processo movido por ex-funcionários de uma fábrica de confecções da qual era dono, no Paraná, chamada MG Confecções.



A ordem de despejo de sua mansão foi expedida em 6 de setembro - a propriedade foi leiloada para o pagamento das dívidas.

Localizado na "Beverly Hills carioca", em Joatinga, no Rio de Janeiro, o imóvel também acumulava dívidas com o IPTU que somavam mais R$ 100 mil.

Avaliada, segundo o jornal Extra, em R$ 20 milhões, ela foi arrematada por R$ 720 mil.



O ator foi despejado de sua mansão no último domingo, 15. Em seu Instagram, alegou a "inconstitucionalidade" da decisão judicial, disse que não saíra do imóvel, e pediu ajuda para Pablo Marçal, Jair Bolsonaro, Carla Zambelli, Nikolas Ferreira, entre outros.

Desde 2018, Gomes está afastado da carreira de ator.

Veja também

Sean Combs Juiz nega liberdade mediante fiança ao rapper Sean Combs